“秋季女王”張哈娜在“SK網絡”賽中取得賽季首勝. November. 02, 2020 08:14. by 李憲宰 uni@donga.com. 原定於1日在首爾舉行的KBO聯賽“秋季棒球”首場比賽因雨天順延。但在濟州某高爾夫球場，“秋季女王”張哈娜(28歲)展示了本壘打揮桿的奪冠慶祝動作。這是韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽SK Networks•西京精英賽最後壹輪比賽中，張哈娜成功推入線路復雜的推桿確定奪冠後出現的場面。 在秋天，唯獨實力強勁的張哈娜在11月的第壹天奪得了本賽季的第壹個冠軍獎杯。1日，張哈娜在濟州西歸浦芬克斯GC(標準桿72桿)結束的大賽第4輪比賽上，打出了低於標準桿1桿共71桿的成績，並最終以低於標準桿7桿共281桿的成績奪得了冠軍。 張哈娜在此次大會戰之前，在13次大賽中7次進入前十名。唯壹不足的就是缺少冠軍獎杯。但是與崔敏京並列領先出發的當天，她終於捧起了冠軍獎杯。這是張哈娜在KLPGA賽場上的第13個冠軍，在10月以後奪得了13次冠軍中的6次。加上冠軍獎金1.6億韓元，獎金排名上升到了第7位(3.8699億韓元)。在2號洞(3桿)吞下柏忌，以不穩定的狀態出發的她在6號洞(4桿)和8號洞(4桿)分別抓住7米小鳥球和12米小鳥球，連續抓下長推小鳥球，躍居單獨領先的位置。 張哈娜表示：“我有相信並確信自己在秋季賽季會取得好成績，所以信心十足地比賽，所以好像取得了不錯的成績。上周去世的大伯(在天上)幫助我贏下了此次冠軍。” 賽季獎金和平均桿數排名第壹的金孝周與金智賢、全友莉等以2桿之差排在並列第2位。新人柳海蘭以1715分的新人王積分，與剩下的2場比賽無關，早早地確定了新人王頭銜。

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