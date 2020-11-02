“貝多芬演奏就像是壹場永無止境的旅程”，白建宇將於14日在首爾樂天音樂大廳合演協奏曲. November. 02, 2020 08:13. by 孫曉林 aryssong@donga.com. “貝多芬是音樂歷史上非常出色的作曲家，是左右眾多音樂人人生的巨人。能夠演繹這麽優秀作曲家的作品並了解他的人生路，是件非常幸運的事情。”(鋼琴演奏家 白建宇) 為紀念本報創刊100周年和“音樂聖者”路德維希•凡•貝多芬誕辰250周年，將在某天晚上舉行音樂會，屆時觀眾可以欣賞到貝多芬的兩首鋼琴協奏曲和兩首管弦樂曲。《白建宇貝多芬協奏曲》將於14日下午5時在首爾樂天音樂廳舉行演出。由“鍵盤上的構圖者”白建宇和韓國交響樂團藝術總監鄭致溶指揮的KBS交響樂團協奏，將演奏貝多芬的2號鋼琴協奏曲《科裏奧蘭》序曲和4號《普羅米修斯的創造物》序曲。 白建宇在2005年通過古典音樂名門英國Decca標簽推出了貝多芬鋼琴奏鳴曲全曲，堂堂正正地進入了世界競爭激烈的“貝多芬特別演奏家”行列。2007年耗費壹周時間，10年後的2017年，他再次用8天的時間在首爾藝術殿堂音樂廳完成了32首貝多芬奏鳴曲全曲的演奏。 協奏曲演奏也很活躍。僅2015年壹年，他就與柏林德意誌交響樂團合作3次，與德累斯頓愛樂樂團合作3、4次，與慕尼黑愛樂樂團合作5次，在國內合演《皇帝》，引來壹片喝彩聲。今年他原本準備與“貝多芬大本營樂團”波恩貝多芬管弦樂團合作演奏協奏曲，但因新冠疫情的擴散而遺憾地告吹。 在2017年貝多芬奏鳴曲全曲演奏時，他說：“貝多芬演奏就像是壹場永無止境的旅程。如同到達壹個不認識的地方，打開壹扇扇未知的門。在這個過程中，能夠看到以前看不到的情景，聽到之前從未聽過的聲音，理解之前無法理解的電視劇。” 此次演奏會的前半部分以黑暗的熱情描繪古羅馬悲慘命運英雄的《科裏奧蘭》序曲開始，實質上通過貝多芬的第壹首協奏曲鋼琴協奏曲2號B大調展開。該作品講述了進軍世界音樂之都維也納，試圖用鋼琴壹決勝負的充滿野心的青年貝多芬的故事。 後半部分將以芭蕾舞音樂《普羅米修斯的創造物》序曲作曲的《普羅米修斯的創造物序曲》拉開序幕。該片以給人類帶來火種的神話中的英雄普羅米修斯為主角，表現了貝多芬強烈的啟蒙主義意識。節目單最後由4號鋼琴協奏曲G大調裝飾。貝多芬在創作力頂峰36歲時作曲的該協奏曲是貝多芬鋼琴協奏曲中特別明朗、溫暖、優雅的作品，與5號鋼琴協奏曲《皇帝》壹起是最有人氣的作品。 為了防止新冠疫情的傳播，此次演出的座位安排將采用隔座就坐的方式。票價為5萬~13萬韓元。詳情咨詢：1544-1744, 1555

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