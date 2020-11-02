香港五分之壹的人口“紮堆認購”阿裏巴巴子公司的公募股. November. 02, 2020 08:14. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 據悉，在香港實施的中國最大的電子商務企業阿裏巴巴的金融科技子公司“螞蟻集團”公開募股的認購中，中國香港20%的人口個人參與了認購。 1日，據《南華早報》(SCMP)等媒體透露，此次面向香港居民進行公開發行股認購時，有155萬名個人投資者提出了申請。這壹數字相當於香港總人口的五分之壹，超過2006年中國工商銀行上市時的規模(97萬人)，達到了史上最大規模。認購申請金規模高達1677億美元。 螞蟻集團的股票將於5日在香港證券交易所和“中國版納斯達克”上海科創板塊同時上市。在科創板進行的個人投資者認購申請金額約為2.85萬億美元。如果加上香港的申請額(1677億美元)，總申請金額將超過3萬億美元(約3410萬億韓元)。這比在德國或加拿大股市上市的所有股票的市價總額還要多。 螞蟻集團今年前6個月運營著電子支付結算平臺“支付寶”，交易金額超過17萬億美元。通過此次公開募股(IPO)，將籌集約345億美元。這超過了去年12月沙特阿拉伯國營石油公司阿美石油的IPO規模(290億美元)。如果螞蟻集團成功上市，市價總額相當於美國最大銀行JP摩根大通。

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