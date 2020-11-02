依舊與福爾摩斯熱戀的韓國. November. 02, 2020 08:14. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “夏洛克•福爾摩斯是著名的偵探、學者、化學家，同時他也是我的哥哥。” 壹個稚氣未脫的少女這樣說完後，其身後世界級的名偵探“夏洛克•福爾摩斯”悄悄地走過來打招呼。接著，夏洛克-福爾摩斯與少女壹起壹步壹步地破案。上月23日，Netflix公開該電影《福爾摩斯小妹Enola Holmes》後，該電影在韓國占據人氣節目的第5位。韓國觀眾之間評價道：“這是壹部以女生為主人公，很好地分拆夏洛克-福爾摩斯的敘事的作品。” 130多年前英國作家阿瑟•柯南•道爾撰寫的《福爾摩斯系列》依然人氣不減。僅上個月，在韓國就翻譯出版了9本福爾摩斯系列叢書。今年6月李多海作家訪問柯南•道爾的故居後出版的書《柯南•道爾》(Arte)在推理小說迷中口口相傳。盡管受到新冠疫情的影響，但今年7月在大學路還是開始了話劇《喜劇版夏洛克•福爾摩斯》第二季。 福爾摩斯之所以能夠不斷重新詮釋，得益於其“角色”的魅力。以清晰的頭腦和冷靜的判斷力代言的“福爾摩斯家族”中的人物作為推理劇的主人公備受矚目。演員還獲得了角色光環。BBC電視劇《夏洛克》的主演本尼迪克特•康伯巴奇以長臉被韓國觀眾稱為“黃瓜哥”，成為了人氣演員。憑借電視劇《怪奇物語》成為Netflix標誌的米莉•波比•布朗之所以飾演伊諾拉•福爾摩斯，也是因為福爾摩斯的故事保證了票房。 福爾摩斯不僅僅被用作電視劇和電影等敘事。福爾摩斯是“推理的代名詞”，因此也被用作商號。在全國擁有55家分店的韓國最大的連鎖咖啡店“夏洛克-福爾摩斯”就是代表性例子。該公司的代表權忠道表示：“雖然公司名稱讓很多人苦惱，但對於韓國人來說，沒有比福爾摩斯更直觀的店名了。2015年首次成立公司後，公司迅速成長起來，多虧了起的名字(笑)。” 但是也有人指出，福爾摩斯的人氣是反映韓國推理內容貧乏的指標。最近，以網絡小說和電視劇為中心，類型作品逐漸上升，但代表推理劇的人物和代表作者還存在很大的不足。寫推理小說的壹位網絡小說作家表示：“日本通過漫畫角色培養了金田壹、柯南以及小說作家東野圭吾和宮部美雪。為了提高推理劇在韓國的地位，需要努力培養有魅力的主人公和暢銷書作家。”

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