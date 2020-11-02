中國“摳門壹代”的登場. November. 02, 2020 08:14. by 中國長江商學院韓國事務所所長柳馬迪 yoomadi@ckgsb.edu.cn. 在中國網絡社區“豆瓣”的“摳組”（小氣鬼俱樂部），“男摳組”和“女摳組”的用戶最近已超過50萬人。這些網站的會員們共享“#報復性儲蓄”“#省吃儉用法”“#儲蓄經驗談”等關鍵詞，將節約和儲蓄生活化。他們不僅分享“20元（約3400韓元）堅持壹周的方法”之類的文字，而且每當產生消費欲望時都會說，“非常想買○○。請罵我吧”，呼籲會員們當頭棒喝。在中國年輕人中間，在新冠疫情之後同時出現了被壓抑的消費傾向暴發時的“報復性消費”現象和想能省則省壹點增加資產的“報復性儲蓄”現象。 中國人熱衷於儲蓄的現象從數值上也能看出。中國三大結算系統之壹的阿裏巴巴集團支付寶表示，在其用戶中，“90後”今年上半年的儲蓄總額比去年同期增加了40%。目前，中國的“90後”有1.74億人左右，其中1.34億人使用支付寶，因此調查可信度很高。 另外，中國西南財經大學研究團隊以2.8萬多名支付寶用戶為對象進行的問卷調查中，超過壹半的受訪者表示，“在新冠疫情結束以後，將繼續保持增加儲蓄、減少消費的模式”。中國政府公布的中國人今年第壹季度的家庭儲蓄比去年同期增加了6.59%，從1月到3月的3個月時間裏，平均每天增加了711億元人民幣（約12萬億韓元）。對此，《中國青年報》在今年7月的壹篇題為《這個時代青年們的報復性儲蓄現象是理所當然的》的文章中，對中國人最近掀起的這股攢錢熱潮做了如下說明。 “年輕的上班族們利用周末和業余時間進行‘跑兼職’，瘋狂地攢錢。也就是說，只要有才能，就利用剩余時間確保剩余資金，現在看來，僅憑‘死工資’並不滿足。年輕層逐漸認識到增加現金保有量是從危機中保護自己的安全帶。” 由此可見，新冠疫情帶給中國人的危機意識非常強烈。門戶網站新浪網在新冠疫情發生後，以網民為對象進行了“如果必須馬上辭職，能堅持多久”的調查，結果有42%的被調查者回答“馬上活不下去”。回答“能堅持1年以上”的比率只有27%。 著名經濟學家、《富裕的中國貧窮的中國人》的作者、香港中文大學教授郎鹹平最近在參加壹個電視節目時指出：“如果按中國排名前5%來計算的話，大約有7000萬名，他們的人均銀行余額是47萬元人民幣（約8000萬韓元）。相反，其余95%的平均儲蓄為2.4萬元人民幣（約410萬韓元）。令人驚訝的是，中國人中有5.6億人的存折余額為0韓元。在新冠疫情之前，我們以光棍節（11.11）、6.18等各種名義消費，不知道有多少錢進了衣櫃和鞋櫃。但在新冠之後，這種消費形態將會有所改變。” 正如郎鹹平教授所說，以新冠疫情為起點，中國人的消費形態明顯發生了變化。曾以“月光族（當月的工資當月花完）”“買買買（只管買）”“精致窮（表面光鲜內裏貧窮）”等流行語為名盲目消費的中國“90後”們，在新冠疫情後開始集中關註健康、家庭、理財等。 有必要關註壹下新冠時代中國年輕人的消費習慣。因為，同樣的經濟現象很有可能在幾月的時差之後在韓國重演。現在，韓國也應該準備好自救對策，而不只是“曇花壹現效果”。

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