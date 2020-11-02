臨近的年底內閣改組……必須把失敗的部長們全部換掉以改變政策基調. November. 02, 2020 08:14. . 文在寅總統昨天任命雇傭勞動部次官林書正為總統就業首席秘書等，進行了12名次官級人事調整。在此次人事調整中，僅在4個月前被指為“多住宅擁有者”並離開青瓦臺的樸鎮圭、前秘書尹成元分別被提升為產業通商資源部、國土交通部次官。在第21屆議會選舉競選中落選的前執政黨議員還被提拔為采購廳長。很難避免被指責為是換個地方啟用被認為是自己人的人士的“意氣相投·報恩”人事。 很多人觀察認為，此次次官人事調整是為年底年初進行部長級內閣改組做準備的事前整頓工作。文在寅總統上周會見國會議長樸炳錫等人時，強調有必要降低國會人事聽證會的門檻以引進人才，這可能也是考慮到了內閣改組。如果進行內閣改組，很有可能成為完成文在寅政權剩余任期的“任期末內閣”。 青瓦臺在改組內閣之前，應盡快對各部門業務進行冷靜的評價和診斷。要以此為基礎，果斷地進行賞罰分明的人事安排。排在更叠第壹位的，是與現政權上臺同時入閣至今已有4年多但壹直未能收拾好房地產市場的國土交通部長金賢美。作為主管長官，光是政府對策就推出了20多次，不僅沒有擺平房價，連全租、月租房市場也陷入混亂，責任在所難免。但是，金賢美部長卻責怪前任政府，只顧回避責任。如果沒有通過更換部長的政策轉變，很難恢復國民對房地產對策的信賴。 和金賢美部長同為“元年成員”的外交部長康京和事實上已淪為“影子部長”。法務部長秋美愛因濫用人事權和調查指揮權，面臨連普通檢察官都公開反對的緊急事態。由於秋美愛部長的壹意孤行領導力，本應順利進行的檢察機關改革面臨演變為檢察機關內戰的危機。保健福祉部長樸淩厚在新冠疫情初期表示，“最早的問題出自來自中國的韓國人”，將傳染病擴散的責任推卸給韓國國民等，接連失言招致了非議。 在此次內閣改組中，即使是為了防止任期末國政漏水，也要首先對部長們的業務能力進行冷靜的評價。不是追究是否有利於政權的防彈內閣改組，而是要大幅改變失敗的政策基調，選拔有把松懈的國政整治起來能力的官員。為此，第壹步就是要更換因政策失敗和言行不當而失去國民信任的部長。只有這樣，才能撫慰並重拾失去的民心。

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