守護生命的“空氣毛毯”. October. 31, 2020 07:13. . 俗話說，天氣如心情，氣候如性格。每天的天氣積累起來就會成為氣候，日常的心情積累起來就會成為性格。雖然天氣和心情隨時變化，但性格和氣候很難改變。隨著最後壹個冰河期結束，持續1萬多年的氣候變暖，地球上繁衍了許多生命體。人類之所以能維持適宜的氣候，是因為圍繞地球的大氣產生了溫室效應。如果沒有大氣，地球的平均氣溫將比現在低33度，成為人無法生存的地方。所以，某些大氣環境科學教科書的第壹句話是這樣的。“我們的大氣圍繞著容易被破壞的地球，是維持纖弱生命的空氣毛毯。” 工業革命之後，隨著大氣中二氧化碳的濃度提高，壹直維持氣溫的“空氣毛毯”提高了溫室效果，使氣溫快速上升。經常不變的氣候也會發生變化。氣候變化引起的氣象反常也時有發生。在產業革命後不到200年的時間裏，平均氣溫上升了1度以上。如果按照現在的趨勢發展下去，本世紀之前氣溫將上升2度以上，生態界將遭受無法挽回的損失。 2015年，政府間氣候變化專門委員會預測，如果平均氣溫上升2度，生物物種的20%至30%將滅絕。為了將氣溫上升幅度降低到2度以下，必須將1870年以後累積的二氧化碳的排放量限制在7900億噸。我們已經用掉了我們獲允排放量的三分之二。剩余的排放允許量，即碳預算約2500億噸，各國應該進行分配，積極減少碳排放量，但碳預算很有可能在2030年之前耗盡。碳預算耗盡意味著不能再排放二氧化碳了。如果要維持二氧化碳凈排放量為零的狀態，就要實現排放量和減排量相抵消、無凈排放的“碳中和（Net Zero）”。已經有70多個國家宣布了這種碳中和。繼中國和日本之後，韓國最近也宣布碳中和，並表示到2050年實現碳中和。 值得慶幸的是，很多國家都加入了這壹行列。但是，實現碳中和並不像說的那麽容易。以產業革命的結果誕生的現代文明是以石油和煤炭為基礎的。可以說是依賴於碳的文明，與碳的分離並不容易。至今仍有120多個國家沒有標榜“碳中和”，像美國壹樣的主要碳排放國的氣候政策也會隨著國內政治發生動搖。更根本的問題是，在以主權國家為中心的國際秩序中，沒有強制各國承諾碳減排的有效手段。盡管如此，保持大氣穩定是非常重要的事情。上面提到的大氣環境科學教科書的下壹句話是這樣的。“大氣影響著我們所看到和聽到的壹切，與我們的生活有著不可分割的關系。從生命誕生時起，與我們在壹起的空氣就壹刻也不能與我們分離。”

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