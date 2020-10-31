朝鮮不僅不承認射殺公務員，反而譴責韓國，但統壹部只強調“和平”. October. 31, 2020 07:14. . 對於在西部海域開槍打死韓國國民壹事，朝鮮昨天以“朝鮮中央通訊社報道”的形式表示：“這是因韓方未能在敏感的熱點水域管理和控制自己居民而發生的事件”，“韓方負有優先責任。”朝鮮還表示：“這是企圖將事件引向國際反共和國陰謀的危險舉動。”朝鮮國務委員會委員長金正恩的“對不起”發言發表35天後，朝鮮將射殺平民的責任歸咎於韓國，這壹事件在聯合國大會等國際社會公開討論，各方紛紛表示強烈不滿。 雖然犯下反人倫的罪行，但朝鮮卻要求“責怪受害國”，這種賊喊捉賊式的態度，無異是事件發生後韓國政府未能盡到責任而自找的。統壹部長官李仁榮昨天在朝鮮報道後舉行的論壇上表示：“再次認識到，接壤地區的和平與合作是韓半島和平共處的出發點。” 朝鮮從壹直否認“毀損屍體”的原先立場上更進壹步說，“真相已由南朝鮮軍隊揭開”。韓國軍方當初宣布銷毀屍體後，以“不小心說錯話”“不確定”等自行稀釋，朝鮮以此為借口，幹脆將事件定性為沒有損毀屍體的行為。 朝鮮雖然表面上提出這種強詞奪理和賊喊捉賊式的主張，但對這壹事件在聯合國等國際社會上成為人權問題表現出敏感的反應，威脅稱“可能會引發更大的災殃，對此我們先發出警告”。朝鮮的這種態度反證了它對被提出人權問題感到負擔。如果文在寅政府因擔心朝鮮感到不爽而消極對待該事件成為國際人權問題，將很難避免無視“人權和正義”這壹國際規範的批評。

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