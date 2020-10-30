得益於居家消費...三星電子第三季度銷售額創歷史新高. October. 30, 2020 07:17. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子今年第三季度(7月至9月)的銷售額接近67萬億韓元，創下了公司成立以來的最高季度銷售額。 三星電子29日公布第三季度銷售額為66.96萬億韓元，營業利潤為12.35萬億韓元。這主要得益於智能手機、家電、半導體等主力產業的活躍。迄今為止銷售額的最高紀錄是半導體超級周期(超繁榮期)時期的2017年第4季度(10~12月)創下的65.98萬億韓元，此次多出了1萬億韓元左右。 因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情而受到壓制的消費在第3季度以信息技術(IT)機器、消費者家電為中心迎來大爆發。 三星電子當天在電話會議(conference call)上追悼了25日去世的三星電子會長李健熙。三星電子IR組長(副社長)徐炳勛表示：“李健熙會長是將三星從小的電子公司轉變為全球IT公司的真正的展望家。三星電子的全體員工一定會好好珍藏李會長的記憶。”接著，他補充說，“此次成果得益於第三季度產品需求比預期大幅增加，並充分利用全球供應網管理，妥善應對。半導體、顯示器等零部件也以移動設備為中心需求有所恢復。”

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