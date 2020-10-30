第二波新冠疫情感染50萬人的恐懼……美歐發布封鎖令. October. 30, 2020 07:18. by 金潤鍾, 兪載東 zozo@donga.com,jarrett@donga.com. 隨著以歐洲和美國為中心的新冠疫情第二次擴散速度的加快，全世界每日新增確診患者數首次超過50萬名，創下了歷史紀錄。 據“世界實時統計”網站統計，28日全世界單日新增確診病例為504419例。死亡病例達7106人。自中國政府去年12月31日首次向世界衛生組織報告“湖北省武漢市發生新冠疫情”後，時隔10個月就出現了單日新增確診50萬人。 隨著情況變得嚴重，歐盟的核心國家法國和德國政府當地時間28日壹致決定實施壹個月的封鎖令。法國城市間交通被限制。在德國，餐飲、住宿業和休閑設施也將停業1個月。美國也關閉了得克薩斯州、威斯康星州等曾有限開業的飯店和美容院等室內營業場所，重新實行了強有力的限制措施。 中國首次報告病例94天後的4月3日，全世界單日新增確診病例突破10萬人。此後，由於各國的強力封鎖和防疫措施，新冠病毒的擴散有所放緩，但夏季休假後再次呈現增加趨勢，到9月4日，全世界單日新增確診患者超過了30萬人。最近美國和歐洲的新冠疫情第二次擴散愈演愈烈，單日新增確診病例增加20萬人，突破了50萬人。27日出現的新增確診患者壹半以上來自美國、印度、俄羅斯、法國、西班牙、阿根廷、哥倫比亞、英國、墨西哥、巴西等10個國家。 美國和歐洲主要國家從上個月開始，每天新增確診病例數萬名，正在經歷第二次擴散。這些國家因6、7月份的封鎖措施，新冠疫情的擴散趨勢停滯不前，就陸續解除了移動限制、商店封閉、小學、初中、高中放假等限制措施，之後又因疫情反彈重新回到了加強封鎖措施的階段。法新社等媒體認為，由於過早解除封鎖，歐洲正成為新冠疫情的新發源地。 當天，美國、德國、法國等西方主要國家的代表性股指都創下了3%以上的跌幅。紐約股市的道瓊斯30工業平均指數比前壹個交易日暴跌943.24點（3.43%），創下了6月11日以來的最大跌幅。

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