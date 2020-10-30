高二學生黃善宇100米自由泳創佳績，只比朴泰桓保持的全國紀錄慢0.09秒. October. 30, 2020 07:18. by 金培中 wanted@donga.com. “我想讓年輕朋友們一提到‘遊泳’就會想到黃善宇這個名字。” 受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的影響，直到10月才舉行的本賽季首場遊泳比賽(金泉全國大會)成為了高中二年級學生黃善宇(17歲•首爾體育高中，音譯下同)這個“怪物”誕生的舞臺。14日獲得男子高中組200米自由泳(1分46秒31)、400米接力(3分26秒58)第一名的黃善宇繼15日獲得100米自由泳(48秒51)、800米接力(7分32秒54)第一之後，16日又在400米混合泳接力(3分43秒63)上帶領首爾體育高中奪得冠軍，成為5冠王。 在本次大賽上，韓國女子遊泳名將金瑞英(26歲•慶北道廳•友利金融集團)等4人獲得了5冠王，但黃善宇的表現尤為突出，作為男子高中部參賽的黃善宇的成績超過了男子大學和男子普通部的“大哥們”。特別是他的100米自由泳成績只比“海洋男孩”朴泰桓(31歲)在2014年創造的韓國全國紀錄(48秒42)慢了0.09秒。男子大學部的李祐延(韓國體育大學)的100米自由泳(49秒65)和200米自由泳(1分49秒87)冠軍成績也遠遠落後於黃善宇。 黃善宇說：“雖然因為新冠疫情關閉了遊泳場，比賽也陸續被取消，但我認為這是一次機會，集中精力‘鞏固身體’的結果似乎很不錯。”黃善宇雖然身高(186厘米)很高，去年體重只有68公斤，體型偏瘦，今年因體重增加(72公斤)，肌肉也增加，更有力量了。身體非常年輕，初中3年級(2018年)時他的100米自由泳成績是51秒53，去年提高至50秒28，今年更是大幅提升至48秒51，正在迅速地縮短。 首爾體育高中教練李炳浩表示：“在遊泳中占據70%~80%優勢的是胳膊很好地擺動，黃善宇的手臂很長(臂展193厘米)，很會打水。而且無論在哪個舞臺上，他都不會畏縮，堅持自己的遊泳。超越朴泰桓的記錄只是時間問題。” 隨著對紀錄的提高充滿自信，他的夢想也逐漸增大。直到去年，奧運會還是以“參賽”為目標，但現在他已經將目標高度瞄準了在自己的主項目(自由泳100米、200米)晉級8名選手參加的最後決賽上。 “泰桓哥在2008年北京奧運會上獲得金牌時我才5歲，沒什麽記憶。之後我成為選手後，理解了紀錄的概念，明白了泰桓哥所做的事情是多麽偉大(微笑)。想要真正追上泰桓哥還差得遠呢。真的要努力才行。” 黃善宇的偶像是“遊泳皇帝”邁克爾•菲爾普斯(35歲)。就像菲爾普斯一樣，黃善宇在金泉全國遊泳大賽前夕，暫時將中秋連休拋諸腦後，全身心投入到訓練中。因為喜歡遊泳，所以不僅學會了自由泳，還學會了蝶泳、仰泳、蛙泳等遊泳比賽的所有泳法，這也是與不分泳法的菲爾普斯相似的地方。像洗衣板一樣的六塊腹肌，看起來像是不分晝夜的強訓勛章。 有評價稱，黃善宇在此前被稱為“第二個朴泰桓”的接班人中，實力是最接近朴泰桓的。好不容易登場的大型希望之星在韓國遊泳界引起了騷動。

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