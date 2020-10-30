三星美術館Leeum結束長時間的臨時休館，準備明年3月重新開館. October. 30, 2020 07:18. by 金民 kimmin@donga.com. 處於臨時休館狀態的三星美術館Leeum正在準備明年3月重新開館。 隨著2017年3月洪羅喜館長和洪羅英總副館長辭職，在之後的3年時間裏三星美術館Leeum實際上處於停業狀態。從今年2月開始，因新冠肺炎疫情的擴散，連常設展覽也中斷了，臨時閉館。作為美術市場的“大手”的Leeum美術館重新開館的消息傳開後，美術界的期待感也越來越大。 如果Leeum美術館重新開業，三星福利財團理事長李敘顯體制將正式啟動。已故三星電子會長李健熙的次女李理事長從2018年12月開始擔任Leeum的“發展討論•咨詢運營委員會”委員長。有觀測認為，從那時起，她將接替母親洪前館長。 美術界經常傳出李理事長最近幾年間低調參加各種美術展的消息。據悉，李理事長去年參觀了中小畫廊聯合展，最近還參加了在國立現代美術館舉行的國內作家個人展的“私人開場”。李理事長畢業於美國紐約帕森設計學院，領導三星時裝事業等，在設計上具有優勢，如何運營經營Fine Art美術館，令人好奇。 重新開館後，還將積極舉辦企劃展覽，因此備受關註。在處於 “開門停業”局面之前，Leeum原計劃舉辦金煥基回顧展和書法展“筆與意:韓國傳統書法之美”，但後來被取消。在此之前，還舉辦了安妮西•卡普爾、安迪•沃霍爾、馬克•羅斯科等海外著名作家的個人展。 曾在三星美術館工作的一位人士說：“美術界對Leeum的空位感到遺憾的人很多，但現在又重新開張了，真是令人鼓舞。希望像民間美術館一樣，盡快舉行大膽的展覽。”Leeum相關人士表示：“雖然以明年開館為目標正在準備中，但由於存在各種變數，開館日期還沒有最終確定。” 2004年在首爾龍山區漢南洞開館的“Leeum”由創始人李健熙會長的姓李(Lee)和博物館(Museum)的“um”組合而成。該建築占地7900平方米，由馬裏奧•博塔(瑞士)、讓•努維爾(法國)、雷姆•科爾哈斯(荷蘭)等3名世界級建築師設計。 愛好收集陶瓷器的李會長的古美術品和洪前館長的現代美術組成的收藏品規模也非常龐大。擁有鄭善的《仁王霽色圖》(國寶216號)、《金剛全圖》(國寶217號)、《金銅彌勒半跏像》(國寶118號)、金制耳環(寶物558號)等100多件國寶和寶物。另外，還收藏有青田李象範、白南準、李禹煥、吳潤、李弗等韓國作家和安迪•沃霍爾、約瑟夫•博伊斯、格爾哈德•裏希特、安傑爾姆•基弗、讓米歇爾•巴斯基亞等海外主要作家的作品。

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