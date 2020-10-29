對韓國電影的熱愛戰勝了新冠疫情. October. 29, 2020 07:37. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “真的很辛苦，好不容易才開放的……觀眾們多少也要該來壹些。” 當地時間27日下午4時，法國巴黎最大的繁華街香榭麗舍大街。凱旋門前的富布利西斯劇場。距離“巴黎韓國電影節”開幕還有1個小時，電影節相關人士都表示擔心。邀請演員、開幕式等附帶活動都被省略了，天上還下起了雨。 今年已是第15年的該電影節壹直起到向法國乃至歐洲宣傳韓國電影的核心作用。2006年第壹屆的參觀者只有529名，但持續增加，超過了1萬名。特別是去年因電影《寄生蟲》獲得戛納電影節金棕櫚獎和演員宋康昊出席開幕式等，觀眾接近2萬人。法國人親自參與選定了上映作品，對兩國文化交流也起到了很大的作用。 但今年的前景並不樂觀。這是因為從3月開始擴散的新冠疫情。隨著演出場地等大眾利用設施的關閉，電影節開幕變得撲朔迷離。隨著上個月正式暴發第二撥疫情，最近法國每天新增確診病例最多超過5萬名，由此引發了“今年難道辦不了嗎”的悲觀論的擴散。 每當這時，安慰電影節方的是法國人。參加電影節誌願活動的巴黎市民們鼓勵說：“壹定要戴著口罩，保持社會距離，壹定要舉辦電影節。”電影節方面開設的社交媒體上，留下了數百個“壹定要舉辦電影節”的助威留言。 開幕當天，憂慮變成了歡呼。壹開始有壹兩個人在劇場前排隊，在開幕前40多分鐘，排起了100米以上的長隊。巴黎市民蒂埃裏（音，29歲）說：“夏天不用休假，在韓國電影節舉行期間使用。”從第二屆開始每年都會觀看的塞莉亞說：“新冠疫情是所有人都困難的時期，所以壹直想為韓國電影打氣。” 當天，開幕影片的觀眾共有200人。為了預防新冠疫情，只使用了全體座位（400個）的壹半，因此實際上已經坐滿了。觀眾們順利地接受了戴口罩和發熱檢查。選擇上映電影的節目安排者大衛·特雷德勒（音）表示：“看到觀眾，流下了眼淚”，“今年我們挑選的不是穩重而雄偉的開幕作品，而是能讓所有人都忘記新冠疫情開懷壹笑的作品。”開幕作品是喜劇電影《OK大嬸》。 在觀看電影的過程中，觀眾們暫時忘記了“新冠壓力”。皮埃爾（32歲）說：“就像幾乎不可能的韓國電影節開幕壹樣，希望順利克服看似很難克服的新冠危機。”

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