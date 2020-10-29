增稅和減稅巧妙地混雜在壹起，迎合支持層的"擁有稅政治". October. 29, 2020 07:38. . 經濟副總理洪楠基昨天主持召開房地產市場檢查相關部長會議時表示：“將討論（放寬）財產稅負擔，預計不久後通過黨政會議討論後公布。”據悉，政府和共同民主黨正在討論將公示價格9億韓元（市價約13億韓元）以下的住宅財產稅稅率最多下調50%的方案。 壹天前，國土交通部通過國土研究院制定的《公示價格現實化率路線圖》，公布了將公示價格提高到市價的90%並提高財產稅、綜合房地產稅等擁有稅的方案，第二天又說要“減免財產稅”，國民壹片混亂。但實際上，這兩個政策都包含了壹貫的信息。對於那些住在高價房（公示價格15億韓元以上）的人，5年內其擁有稅將提高2倍以上，而對居住在中低價房（9億韓元以下）的人來說，在10年內緩慢地提高公示價格，而出於擔心引起不滿，幹脆采取降低稅率的辦法。 如果政府計劃得以實施，在首爾居住價格高於中間的公寓，但連沒有收入的高齡者、退休者每年都要繳納超過1000萬韓元的擁有稅。“向國家支付月租，住自己家”這句話將成為現實。壹輩子做工薪族，經過月租、全租，最終買上壹套好公寓的人，很難負擔稅金，因此在退休的同時賣掉房子的事情也會增多。在過去的3年裏，首爾江南三區的財產稅已經上漲了70%以上。雖然擁有相對便宜的房子的人的負擔也增加了，但是公示價格現實化率較低，今後的上漲速度也更慢。盡管如此，政府和執政黨的財產稅減免方案卻只針對中低價住宅。 多名專家對這些方案的評價是“不是經濟政策，而是政治學”。在明年再補選前夕，政府對高價住宅擁有者征收歧視性、懲罰性的稅金，以平息其他住宅擁有者對增稅的不滿，同時滿足租房困難的無住宅平民的“活該心理”。如果不是這樣的理由，就不會無視“租稅平衡性、違反租稅法律主義”的指責和“稅金負擔增加可能帶來消費萎縮”的憂慮等，強行推進這樣的政策。只考慮政治上的利與不利而推進的經濟政策，不僅難以成功，而且還會留下後遺癥。應該重新考慮會給下屆政府帶來負擔的分幫分撥的擁有稅政策。

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