WP：“與BTS吵架的中國挑選了無法戰勝的對手”. October. 29, 2020 07:38. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. “與韓國K-POP巨人發生爭吵的中國失敗了。他們選擇了無法戰勝的對手。” 27日(當地時間)，美國《華盛頓郵報》(WP)就中國網民和官方媒體以“範弗裏特獎”獲獎感言中提及6•25戰爭為由，一齊指責防彈少年彈(BTS)一事做出了評價。 WP診斷說：“中國當局攻擊BTS的理由是，中國當局害怕K-POP在中國國內的影響力越來越大。”他們忽略了BTS是擁有全世界最厚粉絲層的全球偶像的事實，並指出“批評BTS”在中國也很難成功。因為據推測，在被稱為“阿米”的BTS粉絲中，至少有數百萬是中國人。 《華盛頓郵報》報道稱，2016年中國政府作為報復薩德(THAAD•末段高空區域防禦系統)的一環，對韓國產品采取禁止進口措施，導致BTS的所有中國國內活動全部中斷，當時中國的阿米們通過代購將BTS的22萬張最新專輯運到了中國。 《華盛頓郵報》批判說：“中國從文化角度做出了非常不明智的決定。隨著全世界對韓國大眾文化的需求增加，中國的形象持續惡化。在向老式軍隊和紅衛兵發光的青年們進行鬥爭時，年輕一代選擇誰並不難。”

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