現代起亞汽車在美國飛馳……10月銷售同比增長12%. October. 29, 2020 07:38. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的擴散，生產和銷售都經歷極度低迷的美國整車市場繼9月份之後，再次呈現恢復趨勢。特別是，現代汽車集團引領了現代•起亞汽車在當地的銷量增加和收益性改善。 據27日(當地時間)美國市場調查企業ALG透露，現代•起亞汽車本月在美國新車零售市場將銷售10.0666萬輛。與去年同期的8.9795萬輛相比增長12.1%，並大大超過了這段時間內13家主要整車企業4%的增長率。美國整車零售業自9月份以來呈現出恢復趨勢。以每月零售業績除以營業天數為基準，今年1~8月的銷量一直低於去年，但9月增加8%後，本月也將增加0.3%。 在美國市場，起亞汽車的業績改善趨勢尤為突出。起亞汽車本月的銷量同比增長16.7%。在統計對象的13家公司中，除了電動車制造商特斯拉(36.1%)以外，起亞汽車是最高的。在主要整車集團中，現代汽車集團也甩開了美國通用汽車(GM)、日本豐田、德國大眾等主要競爭集團的銷售增長率。 收益性也是如此。本月在美國銷售的新車中，現代汽車的平均售價為2.8922萬美元(約3274萬韓元)，比一年前增加了10.5%，在統計對象的13家公司中增幅最高，起亞汽車也增加了6.2%。相反，每當銷售車輛時，向經銷商支付的鼓勵金(獎金)與去年相比，現代汽車減少2.4%，起亞汽車減少19.1%，因此，現代汽車集團將獲得更多的利潤。據分析，這是現代•起亞汽車在新冠疫情擴散過程中持續推出運動型多功能車(SUV)等人氣車型，並積極啟動通過網絡的銷售網的結果。 隨著美國新車銷售情況良好，現代•起亞汽車的良好業績有望在第四季度繼續保持。起亞汽車26日在公布第三季度(7~9月)業績時表示：“預計汽車市場將全面恢復正常，與前一年持平。”

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