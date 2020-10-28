首爾市和警方從30日開始聯合檢查“萬聖節防疫”. October. 28, 2020 07:33. by 田彩恩記者 chan2@donga.com. 首爾市和警方將於本月31日在預計要參加萬聖節慶典的年輕層聚集的梨泰院和江南等一帶，成立防止新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)擴散的特別檢查班。 首爾地方警察廳27日表示：“計劃與首爾市組成800多名規模的聯合檢查組，從30日下午到11月1日上午，在梨泰院、弘益大學前、江南等地展開集中管制。”警方為了此次集中管制，將大舉動員管轄署龍山、麻浦、江南等警署的現場人力。 同期，警方還將部署6個中隊，展開包括是否違反傳染病預防法在內的監視一般犯罪的治安活動。聯合檢查組計劃尤其集中管制運營無許可俱樂部的普通飯店。警方相關人士表示：“無許可營業場所可能成為管制檢查的死角地帶，因此會仔細檢查。” 首爾市對此次檢查中被揭發的營業場所將實行“一次性淘汰制度”。填寫出入者名單或保持隔桌距離等，違反防疫守則的事實一旦被揭發，哪怕只違反一條，也將立即采取禁止集合或檢舉措施。 特別是首爾市和警方正在密切關註梨泰院一帶。因為5月份在梨泰院俱樂部(夜店)曾發生過大型集體感染。防疫當局相關人士表示：“在介紹新冠肺炎預防的龍山保健所橫幅旁邊，立著‘室內可吸煙’等似乎在助長違反防疫守則的俱樂部宣傳招牌。但大多數梨泰院商人積極協助防疫，因此將積極管制部分問題場所。” 梨泰院等地的營業場所期待萬聖節的到來，但同時也表示將積極遵守防疫守則。商人A某說：“雖然不能不做生意，但不接待未戴口罩的客人或直接讓其退場。”另一家店鋪也表示，“員工口罩也提前準備好了。聽說梨泰院觀光特區聯合會也設置了防疫門。我認為大家都應該這麽做。”聯合會方面計劃在萬聖節期間在梨泰院入口處設置測量體溫、消毒全身的系統。

한국어