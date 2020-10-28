“EPL頭子”孫興慜……以8粒進球獨占射手榜榜首. October. 28, 2020 07:34. by 兪載泳 elegant@donga.com. 托特納姆熱刺隊所在的孫興慜(28歲)攻入了聯賽第8粒進球，躍居英超(EPL)射手榜首位。這是他自1月23日與諾維奇城隊的英超比賽後，時隔9個月再次用“頭”攻入的進球。 27日，孫興慜在英國伯恩利的塔夫穆爾球場舉行的與伯恩利的英超第6輪客場比賽中，在下半場第31分鐘接到“搭檔”哈裏•凱恩的頭球傳球，魚躍沖頂攻入制勝一球。凱恩在隊友開出角球後，用頭把球傳到球門前，孫興慜準確地選擇了位置，並抓住了千金般的機會。以1比0獲勝的托特納姆熱刺隊目前積11分(3勝2平1負)，在聯賽中排名第5位。 去年12月8日，孫興慜在與伯恩利的比賽中憑借73米遠的長途奔襲進球，攻入賽季第10粒入球(包括歐洲聯賽2粒入球)，包括本場比賽的進球在內，孫興慜已連續4場比賽破門得分，在英超賽場上連續5個賽季進球數上雙。比賽結束後，英國天空體育給孫興慜和凱恩打了隊內最高評分8分，英超事務局將孫興慜選為“本場比賽最佳球員”。目前孫興慜與凱恩聯手攻入29球，在歷屆英超進球合作排名中，與蒂埃裏•亨利和羅貝爾•皮雷斯(前阿森納)等一起處於並列第二位。與切爾西的傳說弗蘭克•蘭帕德和迪迪埃•德羅巴創下的36粒進球僅差7個。凱恩本賽季以8次助攻占據英超助攻榜頭名，其中7次助攻都獻給了孫興慜。 作為球隊來說，在19日與西漢姆聯隊的比賽中一度以3比0領先，但最終被3比3絕平，隊內的氣氛有些沈重，而本場比賽的勝利大幅提升了球隊的士氣。當天，托特納姆熱刺隊面對伯恩利隊踢得有些沈悶。伯恩利把4名後衛和4名中場球員排成兩排，堵住了熱刺隊的進攻空間，因此，始終找不到進攻的線索。孫興慜在下半場中期以後，在伯恩利展開反攻的情況下，以潑冷水的決定性進球帶領球隊取得了勝利。 直到前一天為止，孫興慜用右腳踢進5球，用左腳打入4球，在2020~2021賽季，孫興慜首次用頭球攻破了對方的球門。 孫興慜在166場英超比賽中攻入61球，這是他第4次打進頭球。 孫興慜滿意地說：“雖然在與西漢姆聯隊的比賽中打平，但感覺輸了，本場比賽球隊獲得了非常了不起的勝利。通過這次勝利得到了正能量，球隊在精神上應該能變得更強。”對於連續4場比賽進球，他表示：“誰進球並不重要。 為了球隊得分，隊友之間應該像家人一樣互相幫助。在賽場上，球隊能夠打出自己喜歡的球，感到很滿足。”托特納姆熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧表示：“這場比賽非常艱苦。攻入一球很重要，但更重要的是球隊獲得了3分”，高度評價了孫興慜的表現。 EPL出身的傳奇人物們也極力稱贊孫興慜。曼聯隊出身的加裏•內維爾表示：“他的實力絕對令人驚嘆。今後與孫興慜對決對對方來說將是一場噩夢。孫興慜和穆罕默德•薩拉赫、薩迪•奧馬內(以上利物浦)、拉希姆•斯特林(曼城)等球員處於同一水平”。 托特納姆熱刺隊將於30日與比利時皇家安特衛普隊進行歐洲聯賽小組賽第二輪比賽。如果孫興慜當天進球，將追平個人連續5場比賽進球記錄。

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