韓國第三季度經濟增長率1.9%... 擺脫負增長. October. 28, 2020 07:33. by 朴熙昌, 宋忠炫 ramblas@donga.com,balgun@donga.com. 韓國經濟自新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情擴散以來首次擺脫了“逆增長”。雖然政府評價說已經進入了正式的恢復局面，但是中央銀行卻表示“很難將其看作是‘V字反彈’”，表現出溫度差。 韓國銀行27日表示，第三季度(7月至9月)實際國內生產總值(GDP)為456.8635萬億韓元，比前一季度增長了1.9%。因為新冠肺炎疫情的擴散，今年前兩個季度連續呈現負增長的增長率轉為正增長。以上一季度為準，這是自2010年第一季度(2.0%)以來的最大增幅。 出口增加對擺脫負增長局面產生了很大影響。第二季度驟降至-16.1%的出口隨著汽車、半導體等主要出口產品需求的恢復，第三季度大幅增長了15.6%。出口減去進口後的凈出口對經濟增長的貢獻度為3.7%，與第二季度(-4.1%)相比大幅反轉。 企劃財政部和韓國銀行對此做出了截然不同的解釋。經濟副總理兼計劃財政部部長洪南基當天在政府首爾大廈舉行的革新增長戰略會議上強調“經濟進入10年來最大幅度的增長”，並表示，“已經進入了實現經濟正常化的恢復軌道。” 相反，韓國銀行指出了22年來最低水準的第二季度增長率的基底效果，並解釋說：“很難認為這是V字反彈。”韓國銀行經濟統計局局長朴陽秀表示：“從最近的GDP趨勢來看，仍然沒有達到去年第四季度(10~12月)的水平，也沒有達到現有的增長率趨勢線，因此很難說這是V字反彈。” 民間消費與前一季度相比再次出現負增長(-0.1%)。第一季度萎縮至-6.5%的歷史最大規模的民間消費在第二季度恢復至1.5%。

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