美國參議院批準巴雷特出任大法官……美國最高法院更加保守化. October. 28, 2020 07:34. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國大法官提名人艾米·科尼·巴雷特（48歲）當地時間26日通過了參議院的最終批準。至此，美國最高法院的構成，以保守派6人對自由派3人，明顯傾向於保守派。隨著最高法院的保守化工作完成，今後如果發生有關大選的訴訟，預計特朗普總統將處於有利的立場。 當天，參議院經過30多個小時的討論，對巴雷特的提名批準案進行了表決，以52票對48票通過。在53名共和黨議員中，只有緬因州議員蘇珊·科林斯投了反對票，在野的民主黨全體表示反對。這是151年來首次出現未獲得在野黨壹票支持的大法官。 在上個月魯斯·巴德·金斯伯格大法官去世之後，從提名到參議院聽證會、法制司法小組表決、參議院通過，巴雷特的批準在壹個多月的時間裏就告完成，可謂速戰速決。雖然民主黨認為在大選臨近之際強行推進的此次任命程序違法，但在共和黨占多數的參議院表示，“這是在行使憲法規定的合法權利，巴雷特的資質已得到充分檢驗”，大力推動程序。巴雷特是歷史上第五名女性大法官，也是1991年43歲當上大法官的克拉倫斯·托馬斯之後第二年輕的大法官。作為虔誠的天主教信徒，巴雷特根據宗教信仰反對墮胎等，具有保守價值觀。 隨著最高法院的明確保守化，如果在11月3日大選之後進行相關訴訟，很有可能做出有利於特朗普總統的決定，這將對大選結果產生影響。特朗普總統聲稱“郵寄投票是欺詐行為”，預示著將提起訴訟。2000年大選佛羅裏達州重新計票爭議當時，最高法院不允許全面重新計票，最終共和黨的喬治·W·布什獲勝。 另外，有預測稱，根據最高法院的判決，被稱為“奧巴馬醫改”的國民醫療保險法將被廢除，墮胎、槍支限制、同性結婚、移民政策相關的判決也將趨於保守。對此，民主黨正在研究增加大法官名額，追加任命自由派傾向大法官的方案。民主黨總統候選人拜登在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）采訪時表示：“如果當選總統，將成立（討論增加大法官的）跨黨派委員會。”

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