韓國歌手前1%的年均收入高達34億韓元. October. 27, 2020 07:49. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 韓國歌手前1%的年均收入高達34億韓元，超過了全體歌手收入的50%。 根據國稅廳26日向國會企劃財政委員會所屬的共同民主黨議員梁敬淑提交的《2014~2018年各行業藝人收入金額現狀》顯示，2018年共有6372名歌手申報所得，年收入共計為4095.78億韓元，人均收入為6428萬韓元。其中，收入靠前1%的63名歌手總收入為2171.6億韓元，占全體歌手收入的53%，人均年收入達34.4698億韓元，是全體歌手人均收入(3050萬韓元)的約113倍。 與2014年申報所得的4855名歌手的2864.09億韓元收入相比，歌手的數量和總收入分別增加了31.3%和43.0%。2014年收入靠前1%的歌手總收入占全體的48.1%。 2018年演員(電視演員、主持人、喜劇演員、笑星、聲優等)共有1.8072萬人申報所得，年收入總計為6531.8億韓元，人均收入為3614萬韓元。演員等其他藝人中收入靠前1%的180人收入共計3064.6億韓元，總收入占全體的46.9%，人均收入17.0256億韓元。 同年，有8179名模特賺取了866.29億韓元，人均收入為1059萬韓元。收入靠前1%的81名模特總收入為398.63億韓元，人均收入4.9214億韓元。

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