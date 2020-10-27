沒有變化的四流政治、三流行政……企業革新和實用，只學壹半. October. 27, 2020 07:49. . 三星會長李健熙的去世，讓我們重新審視壹下韓國的政治、行政和企業水平。李會長1995年在會見駐北京記者時評價韓國為“政治是四流政治，行政是三流，企業是二流”。因為這壹發言，三星集團遭受了特別稅務調查的麻煩。兩年後，李會長對相同的問題做出了“很難給高分”的回答。 25年後的今天，如果李會長再次被問到同樣的問題，他會怎麽回答呢？在此期間，三星超過日本的索尼等，成為擁有包括智能手機、半導體、電視在內的世界壹流產品的企業。現代汽車、SK、LG等代表韓國的企業也取得了輝煌的發展，躍入了世界壹流企業的行列。 相反，四流、三流的政治、行政的競爭力，在這期間似乎沒有任何進展。國會和政府恨不得壹天天出臺各種限制，阻礙著活躍在世界市場的壹流企業的發展，中小中堅企業被趕向海外，韓國正走向越來越難創業的國家。 企業與政治的差距自然無處不在，但韓國的情況尤其嚴重。韓國企業之所以能夠得到超壹流企業的評價，是因為在稍有不慎就會崩潰的危機意識下，拼命進行革新。而且為了未來，半導體、智能手機、電池、顯示器、氫氣車等，不斷尋找和培養新的食物。相反，政治權力相比實用和實力，更註重理念和陣營理論，相比未來，更重視眼前的選舉。就像“坐車”和“遠程診療”的事例壹樣，口口聲聲喊著規制革新，如果覺得會丟失票數，就會馬上轉身離開。其結果，雖然嘴上說第四次產業革命的重要性，但在“共享經濟”等世界經濟潮流中，韓國卻壹直落後。 低水平的政治和行政君臨天下，對企業指手畫腳，其形其狀看來近乎鬧劇。政治和行政應該向超壹流企業學習如何克服危機、成為超壹流企業的秘訣。大韓民國的企業是世界超壹流的，但政治行政還是那副樣子，這樣的話要聽到什麽時候？

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