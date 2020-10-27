戰勝恐懼的士兵們. October. 27, 2020 07:49. . 凱撒撰寫的《加利亞遠征記》中出現的第壹場戰鬥就是與赫爾維蒂族的戰鬥。強大的、粗獷的赫爾維蒂族是居住在瑞士山嶽地帶的部族。似乎因為以前羅馬軍隊曾敗給赫爾維蒂族，所以很多士兵認為是復仇戰。 凱撒宣布遠征加利亞的計劃後，由於不安和恐懼，將士們惴惴不已。這時凱撒對士兵這樣說道：“要看妳們的義務感能否戰勝恐懼感。” 如果戰壕裏的士兵面前出現數十倍的敵軍，如果我軍撤退時需要有人向後轉掩護戰友，如果舉著軍旗行進的士兵在我面前倒下的話……只要是軍人，都會想象過義務和恐懼相遇的瞬間。 大多數士兵不能確信自己的決定。當真正遇到這種情況時，有的士兵克服恐懼選擇義務，有的士兵則放棄義務逃跑。曾經屈服於恐懼的士兵從下次戰鬥開始，也有可能成為真正的勇士。 戰爭結束後，真正的英雄是用義務感戰勝恐懼的士兵。擁有很多這種士兵的軍隊，讓士兵擁有自豪感、造就不逃避義務的士兵的軍隊是優秀的軍隊。但這並不意味著該義務就是不當的命令和盲目服從的義務。它是指在規定的情況下，為了與隊友和戰鬥的勝利，賦予自己的瞬間義務和責任。 社會也壹樣。每個人都有職業賦予的義務、家庭賦予的義務、作為共同體壹員承擔的正當而美麗的義務。鼓勵人們忠實、犧牲、挑戰這種義務的社會，是值得生存的社會。 相反，如果是義務被權力欲打敗、被貪欲支配、被集團利己主義所排擠的社會，那麽我們就要面對黑暗的夜晚。

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