現代重工業集團承攬3艘船舶訂單，總價值2400億韓元規模. October. 27, 2020 07:49. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 現代重工業集團成功獲得了2400億韓元規模的船舶訂單。從年初開始持續的訂貨幹旱，隨著年末的臨近，似乎挽回了局面。 現代重工業集團的造船事業中間控股公司韓國造船海洋26日表示，從非洲和歐洲地區的船舶公司那裏接到了3艘船舶訂單。現代重工業、現代尾浦造船、現代三湖重工業等屬於韓國造船海洋。此次中標的船舶總價值2400億韓元，包括2艘30萬噸級超大型原油運輸船(VLCC)和1艘5萬噸級石油化學產品運輸船(PC船)。這些船舶將在現代重工業、現代尾浦造船的蔚山造船廠建造，計劃從2022年1月開始交付給船主公司。此前，韓國造船海洋在9月末也接到了4艘VLCC的訂單。 今年年初，因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)在世界範圍內擴散而導致的物流需求減少，經歷船舶訂單困難的韓國造船業在第三季度(7∼9月)以後逐漸恢復了訂單。上半年(1∼6月)中國以本國訂貨散裝貨輪物量為中心增加了訂單，但韓國造船業在7月以後得益於VLCC、液化天然氣(LNG)運輸船等訂單，第三季度業績領先中國近一倍，重新成為世界第一。 造船業界一般在接近年末的時候就會集中接到船舶訂單。因此，造船業界期待韓國造船海洋在本月初從新加坡、利比裏亞船舶公司那裏接到2艘液化石油氣(LPG)運輸船和2艘PC船訂單，以及隨著在俄羅斯和莫桑比克等地擴大LNG事業的LNG船的大量訂單。韓國造船海洋的相關人士表示：“各種船型的訂單咨詢接連不斷。為了確保年底之前的訂單，我們計劃集中所有力量。”

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