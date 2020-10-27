徐旭：“維持駐韓美軍的條款被漏掉，是因為美國‘彈性’方針”. October. 27, 2020 07:49. by 申圭鎮記者、尹相虎 軍事記者 newjin@donga.com、ysh1005@donga.com. 韓國國防部長徐旭26日就最近在韓美安保磋商會議共同聲明中漏掉了“駐韓美軍維持現有水平”的表述表示：“可以看出，美國政府向國防部下達了在海外駐軍問題上應該保持靈活性基調的方針。”這是韓國軍方首次正式暗示駐韓美軍有可能被裁減。 徐旭當天在國會召開的國防委員會綜合國政監查中，針對“國民的力量”黨議員姜大植提出的“時隔12年首次在聯合聲明中漏掉相關表述，是否意味著駐韓美軍駐紮出現變化”的提問，做出了上述回答。他的表態可以解讀為，美國總統特朗普向美國國防部長馬克·埃斯珀下達了靈活調整駐海外美軍兵力的指示，因此聯合聲明中沒有包含“維持駐韓美軍現有水平”的字句。 徐旭表示：“（安保磋商會議上）沒有討論駐韓美軍的裁減問題”，“艾斯珀承諾了不會動搖的防衛公約。”但也有不少觀察人士認為，如果駐韓美軍的部署也適用“戰略靈活性”，駐韓美軍規模將難以維持2.85萬人的現有規模。據悉，美國政府也直接或間接地向韓國政府轉達了不能讓駐韓美軍“壹成不變”的意見。 此外，徐旭對於明年計劃進行的戰時作戰控制權移交第二階段完全運用能力檢驗表示，“（韓美間）存在分歧，因此決定（安保磋商會議）結束後再進行討論”，事實上承認了由於美國的拒絕而未能敲定。

한국어