文在寅總統：“希望不要因為過度的不安感而錯過接種的最佳時機… 應該增加接種量”. October. 27, 2020 07:50. by 黃炯? constant25@donga.com. 文在寅總統(照片)26日就流感疫苗接種者接連死亡事件表示：“經確認，死亡和預防接種之間不存在直接的因果關系。希望保健當局能相信專家們一起研究得出的結論和發表。” 文總統當天主持召開青瓦臺首席•助理會議時表示：“為防止流感和冠狀病毒同時感染並同時擴散，有必要進一步擴大流感疫苗接種。”他還表示，“希望不要因為過度的不安感而錯過接種的最佳時機，以免造成致命率相當高的流感帶來的更大危險。”文總統提及流感疫苗接種死亡者，是在16日首次出現死亡者後的第10天。 但是，對於流感疫苗接種者死亡問題，他叮囑保健福祉部和疾病管理廳要積極發揮其作用。文總統表示：“希望保健當局不僅迅速進行檢查並公開透明的結果，還應就疫苗接種後的死亡者現狀等比較去年的事例和外國的事例，做出充分努力，以免國民產生不必要的不安感。” 另外，文總統就26日結束的國政監查(國會對國政的例行監查)表示：“國政監查仍然成為政治攻勢的場所，這一點非常遺憾。對於提出合理批評和對策的部分，不論朝野，都將積極接受並反映在政府政策上。”文總統似乎意識到了政府的統計不能反映房價現實的批評，他補充說，“應該通過準確反映房地產實際交易現狀的實際交易價格統計，加強房地產政策基礎的房地產公共統計，這將有助於房地產更好的發展。”

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