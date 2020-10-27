道奇隊距離“32年來的首個冠軍”僅一步之遙. October. 27, 2020 07:51. by 姜泓求 windup@donga.com. 距離32年來的首個世界大賽(MLB總決賽)冠軍僅差一場勝利。 美國職業棒球大聯盟(MLB)洛杉磯道奇隊26日(韓國時間)在美國得克薩斯州阿靈頓環球生命公園球場舉行的與坦帕灣魔鬼魚隊的世界大賽(WS)第5場比賽中，以4比2獲勝。由此球隊擺脫了在前一天的系列賽第4場比賽第9局下半局終場失誤失利帶來的沖擊，將系列賽總比分改寫成3勝2負，再次取得領先。自1988年以後時隔32年，道奇隊隊史第7次接近世界大賽冠軍。 繼第1場比賽後，主力投手克萊頓•克肖(32歲)再次成為勝利投手。當天作為先發投手出場的克肖在5又3分之2局內，以5被安打、6個脫三振、2失分的成績阻擋了對方的擊球陣容。每年一到季後賽就陷入低迷，被稱為“秋季克肖”的克肖在今年秋季棒球賽上以5場比賽4勝1負、平均責任失分2.93的成績充分發揮了作用。克肖憑借當天的比賽，在歷屆季後賽中創下了個人207個脫三振記錄，超越了休斯敦太空人隊的王牌投手賈斯汀•維蘭德(205個)，成為了季後賽最多脫三振記錄的主人公。賽後克肖表示，“季後賽的成功總是意義重大。我們也知道相反情況的感覺。當你能享受喜悅時，請盡情享受吧。” 坦帕灣魔鬼魚隊一度僅以2比3落後，看到了扳平比分的希望，但在第4局下半局2人出局1、3壘有人的情況下，3壘跑壘員馬努埃爾•馬勒戈特嘗試了本壘打擊球，但被捕手接殺出局，失去了扳平比分的機會。坦帕灣隊的韓國擊球手崔誌萬在第8局下半局1人出局1壘有人的情況下被點名為替補擊球手，但道奇隊把投手換成左手投手維克多•岡薩雷斯，未能進入擊球位，再次被替換下場。 從2013賽季開始一直占據國家聯盟西部賽區第一位的道奇隊，到去年為止已連續7年進入了季後賽，但都未能戴上世界大賽冠軍戒指。2017、2018賽季，球隊更是連續2年在世界大賽中嘗到了苦果。27日，在同一地點舉行的第6場比賽中，道奇隊將派出托尼•岡索林，坦帕灣隊將派出布萊克•斯內爾擔任先發。

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