距離美國總統選舉還剩壹周……特朗普：“找不到關鍵的壹擊”. October. 27, 2020 07:51. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 11月3日美國總統選舉即將到來，執政的共和黨和在野黨民主黨的大部分支持者表示，“不接受選舉結果。 也有可能參加示威”，引發了人們的擔憂。在這種情況下，部分地區的提前投票用紙回收箱甚至發生了火災。 據路透社-民意調查公司益普索25日公布的調查結果，在以2649名美國成人為對象進行的調查中，民主黨總統候選人拜登支持者的43%和特朗普支持者的41%回答，“不接受對方候選人的勝利”。 另外，22%的拜登支持者、16%的特朗普支持者表示：“如果失敗，將進行街頭示威。” 特朗普總統多次提出郵寄投票造假的可能性，表示不服選舉結果。 對於“是否承諾競選失敗時和平移交政權”的提問，他23日也沒有做出回答。由於總統候選人和兩黨支持者的不服行為、反美國家壹再試圖介入大選等，很多人擔心無法保證今年選舉的公正性。最近，美國情報當局公開稱，伊朗和俄羅斯為了介入美國總統選舉，竊取了部分選民信息，並散布了可以進行多次投票的虛假信息。 截至25日，參加提前投票的美國選民達6000萬人，刷新了總統選舉的歷史最高紀錄，同時接連發生了破壞投票用紙回收箱的事件。美聯社等媒體當天報道說，馬薩諸塞州波士頓公立圖書館外部的投票用紙回收箱發生了看似縱火的火災，約120個用紙受損。壹周前，加利福尼亞州洛杉磯的投票用紙回收箱發生了看似縱火的火災。投票用紙被破壞的選民可以現場投票或通過代替用紙進行郵件投票，但是也很難擺脫公正性和信賴度爭議。 專家們預測，在選舉公正性爭議達到高潮的情況下，特朗普和拜登中只有哪壹方取得壓倒性勝利，反對派的抗議才會有所收斂。哥倫比亞大學教授唐納德·格林擔心地說：“如果特定候選人提出具有說服力的不正當選舉疑惑，可能會發生比現在輿論調查中的不服意向更嚴重的抗議事態。”

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