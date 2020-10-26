迫切需要再次出現的“超壹流企業家”李健熙. October. 26, 2020 07:53. . 三星集團會長李健熙去世，享年78歲。如果說創建三星並把它打造國內最優秀企業的人是創始人李秉喆會長，那麽將三星培育成21世紀超壹流跨國企業的人是李健熙會長。這位在韓國和世界企業史上留下巨大足跡的超壹流經營人的去世，不僅對三星，對韓國整個經濟來說也是巨大的損失。 李健熙會長自1987年就任三星集團總裁，他成為世界級企業家的過程和時期，與韓國企業乃至韓國經濟從美國、日本、歐洲的邊緣登上世界經濟中心舞臺的脈絡壹致。舉例來說，由李秉喆創始人奠基的韓國半導體產業，到了李健熙會長時代，才鞏固了世界第壹的地位。 三星成為世界超壹流企業的決定性契機，是1993年法蘭克福的“新經營宣言”。“除了子女和老婆，都換掉吧！”這句話是將之前的意識、體質、慣例、制度從以量為主向以質為主進行革新的強烈要求。李會長提出的座右銘以新的標準傳播到其他企業，被認為為提高韓國企業文化的整體水平做出了巨大貢獻。 新經營的結果是，2018年三星電子的營業利潤是索尼、松下等日本十大電子公司的營業利潤總和的兩倍。去年三星電子的銷售額為230.4008萬億韓元，營業利潤為27.7685萬億韓元，是索尼的3倍。最近全球品牌咨詢專門企業發表的《全球100大品牌》中，三星電子排在第五位，與蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟等並駕齊驅。在國內，李健熙的三星創造了很多工作崗位，繳納了巨額稅金，與合作企業建立了生態界，現在韓國經濟已經到了難以想象沒有三星的地步。 李健熙會長曾在1995年的壹次會議上評價道：“我國企業是二流、行政是三流、政治是四流。”回顧25年後的今天，我們不難發現，在以三星為首的二流韓國企業向超壹流發展的過程中，政治反而退步，行政依然是只顧著看這種政治的眼色行事。 如今，三星和韓國經濟正面臨著嚴峻的挑戰。在外部的保護主義浪潮中，中國企業正以驚人的速度追趕。在內部，政治家們煽動反企業情緒，各種限制阻礙了企業的發展。本應呆在事業現場的首席執行官們為了隨時到檢察廳和法院接受調查，正在消耗時間和精力。 李健熙會長生前壹有機會就向三星集團喊出“緊急宣言”，告誡三星集團不要停留在自滿狀態，呼籲革新。韓國企業沒有不困難的時候，也沒有不陷入危機的時候，但是現在比任何時候都更需要“第二個李健熙”。

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