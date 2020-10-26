成為生活的主人的方法. October. 26, 2020 07:54. . “我”主動求變，“世界”因我而發生改變。意思是說，世界不是靠他人改變而是靠“我”來改變。―摘自岸見一郎•古賀史健《被討厭的勇氣》 棒球是以個人的能力為基礎組成隊伍形成的團體體育，也是個人體育。如果說以前人們認為聽教練的話，聽從教練指示的選手才是優秀球員的話，那麽現在似乎有著尊重選手個性的與以前不同的文化。 善良的選手並不一定擅長棒球。善良的選手比起自己思考和判斷，似乎更願意成為忠實地執行指示事項的被動選手。特別是擊球技術和投球技術是喚醒選手的創造本能才能發展的艱難領域。在這一領域，如果我被別人指使而不是自己成為主體的話，很難發展。 我曾給初中一年級的棒球選手上過擊球課。在那個孩子一直使用的擊球方法中，我懷著稍微不同的觀點接近他，因為與之前的擊球理論有差異，兩個人都需要很大的勇氣。幸運的是，隨著訓練的反復，開始感覺到變化，通過長時間的訓練默默地克服了艱難過程的選手，在本賽季得到了職業棒球隊的提名，成為了夢寐以求的職業棒球選手。 教練完全可以建言。但是接受並堅持下去是本人的責任。變化伴隨著痛苦。取而代之的是，通過痛苦了解自身的價值，就會變成對自己感到珍惜的過程。 任何困難只要我改變主意就可以解決。作為職業棒球選手，在19年的時間裏，在一個球隊堅持到現在，經歷了不斷的變化、挫折和成功。在這個過程中，我知道了成為我人生的主體生活比什麽都重要。充滿希望和恐懼的人生，誰都可以成為有勇氣的主人。

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