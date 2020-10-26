從中央洞40階梯到影島港……釜山雙年展“十個故事和五首詩”舉行. October. 26, 2020 07:54. by 金民 kimmin@donga.com. 周末的17、18日，釜山中區中央洞出現了與平時截然不同的風景。以6•25戰爭時離散家人的相逢場所“40階梯”為中心，胡同延伸的這個地方過去是難民淒切生活的現場，現在是小店鋪林立的日常空間。 在這些道路之間，出現了光州雙年展代表金善正和雙年展團隊、首爾媒體城雙年展團隊和首爾市立美術館館長白智淑、國立現代美術館館長尹範模等美術界人士相互見面打招呼的場面。在主要雙年展受新冠疫情影響而推延的情況下，上月開幕的2020釜山雙年展“十個故事和五首詩”的參觀者絡繹不絕。 該風景也是展覽總監雅各布•法布裏修斯所希望的。去年通過公開招募被選定為總監後，他表示想集中於釜山的“城市空間”。法布裏修斯在釜山停留，徒步尋找展示空間。後來被從中央洞通過橋延伸至影島港的風景和歷史性所吸引，將這裏選定為外部展示空間。其結果，觀眾不僅能欣賞到藝術作品，還能欣賞到釜山的幽深風景。美術界人士說：“一般外地人來釜山旅遊，只會去開發的地方，但比起單一的空間，釜山的地域色彩更顯迷人。” “十個故事和五首詩”在乙淑島釜山現代美術館和中央洞的7個小規模空間、影島港口旁的倉庫舉行。以11名文學家在釜山寫下的文章為基礎，來自30多個國家的70多名視覺藝術家參展。 現代美術館入口處設置了曾在2018年威尼斯雙年展上獲得特別提名獎的喬斯•德•格拉維特和哈拉特•蒂斯的《MONDO CANE》。通過堵住入口的鐵窗欞，就可以看到意大利作家莫妮卡•邦維奇妮的木屋“墻一直在動”。橫穿空間的線通過盧元熙的繪畫作品《窗》，將木屋裏的照片與斯坦•道格拉斯的攝影作品連接起來。最後，徐容仙的《被逮捕的男人》也細心地考慮了視覺效果，非常吸引眼球。 美術界人士們將“線上策展”作為另一個看點。首爾媒體城雙年展的相關人士表示：“在新冠疫情時代這樣困難的情況下開幕，我們非常期待，從克服同樣危機的立場出發，提供了參考。雖然最近運輸費越來越貴，但通過在線緊密合作，能夠以實物接觸到新作雕刻和繪畫，感覺非常好。”展會將舉行到11月8日。入場券4000~1.2萬韓元。詳情咨詢051-503-6111

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