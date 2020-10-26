YouTube將公開4部“線上首爾旅行”視頻. October. 26, 2020 07:54. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 首爾市25日表示，以因新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情而難以訪問韓國的外國人為對象，制作了可以間接體驗首爾的YouTube(油管)。 6日首次公開的《線上首爾生活(Online Seoul Life)》由意大利出身的電視人阿爾貝托•莫迪和印度出身的樂基出演，內容包括訪問首爾各處進行體驗和介紹的內容。4部視頻以首爾的宮殿和韓屋、大眾交通、世運商街、漢江公園便利店拉面和共享單車等為主題。通過這些視頻，介紹首爾市政策“優秀韓屋認證制”、“智能交通系統”、“世運商街重建計劃”、“共享單車”等。由共4部組成的該視頻系列將從6日開始到下月16日為止，每周一下午5點在首爾市官方英文YouTube頻道公開。出演者雖然用韓語對話，但為外國觀眾提供英語字幕。

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