聯合國正式討論韓國公務員遭槍擊事件……“違反《朝鮮人權法》”. October. 26, 2020 07:54. by 兪載東, 崔智善 jarrett@donga.com,aurinko@donga.com. 上個月發生在西部海域上的朝鮮軍人開槍打死韓國海洋水產部公務員事件被正式報告給了聯合國。 據駐聯合國韓國代表部和“美國之聲”廣播25日報道，聯合國朝鮮人權特別報告官托馬斯·奧海亞·金塔納當地時間23日在聯合國大會第三委員會遠程會議上表示：“最近被朝鮮軍人殺害並焚燒屍體的韓國公務員事件是恣意殺害平民的行為，違反了國際人權法。”“朝鮮當局應該立即修改作為防控新冠疫情政策的壹環（允許向接近國境的人士）使用子彈的政策。”此前，金塔納本月中旬在向聯合國大會提交的朝鮮人權報告中強調：“朝鮮必須公開所有信息，並向家屬賠償。” 韓國駐聯合國代表部也參加了當天的會議，並發言稱：“朝鮮應該協助查明真相。”副代表吳賢珠（音）表示：“希望朝鮮能響應我們提出的徹底進行聯合調查的要求”，“為了磋商相關事宜，韓朝軍隊通信線路也應該恢復。” 但是，韓國政府繼去年之後，今年似乎也不會加入聯合國朝鮮人權決議案共同提案國。據“自由亞洲”電臺報道，決議草案起草國歐盟發言人表示：“韓國沒有參加朝鮮人權決議案會議，也不會加入共同提案國。”

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