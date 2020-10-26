將三星電子培養成世界頂級企業的李健熙會長去世. October. 26, 2020 07:54. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 將三星電子培養成世界頂級企業的三星電子會長李健熙25日去世。享年78歲。 據三星透露，李健熙當天在首爾市江南區三星首爾醫院，在夫人前三星美術館館長洪羅熙、兒子三星電子副會長李在镕、長女新羅酒店社長李富真、次女三星福祉財團理事長李書賢等家人的註視下安然離開了人世。三星方面表示：“葬禮將根據故人和遺屬的意願，簡單地舉行家屬葬禮。” 故人在2014年5月10日晚因急性心肌梗塞導致心臟麻痹暈倒後，長期住進了三星首爾醫院。據悉，6年來他壹直與病魔抗爭，最近病情急劇惡化。故人在1999年11月接受肺部淋巴癌手術後，為了保護呼吸器官，在冬天曾前往美國和日本的溫暖空氣清新的地區居住。 故人1942年1月9日出生於大邱，是三星集團創始人李秉喆的第三個兒子，在1970年代中期被選為領導集團的接班人。李秉喆去世後，李健熙於1987年12月以45歲的年齡成為三星集團總裁。 故人被稱為“天才經營者”。三星電子占據世界第壹的智能手機、半導體、電視領域都是從故人手中誕生的業績。三星高層相關人士回憶說：“在進入半導體領域時，三星專門管理層曾擔心‘會毀掉公司’”，“他憑借特有的寬廣眼光、對細節與眾不同的執著，戰勝了憂慮，取得了天才般的成果。”當天上午，三星向職員們另行公告稱，“懷著惋惜和悲傷的心情發布會長的訃告”，“會長是真正值得驕傲的三星人”。 故人在經營企業之外，還在韓國的體育、文化界留下了有意義的足跡。他在1996年當選國際奧林匹克委員會委員，在2011年7月申辦2018年平昌冬奧會時也起到了重要的作用。1999年，三星向朝鮮贈送了帶有“三星”品牌的電視機等，在對朝事業上也起到了帶頭作用。 葬禮將在三星首爾醫院舉行。三星方面表示，考慮到新冠疫情的影響，拒收花圈拒絕吊唁。預計墓地將選在愛寶樂園或京畿水原。

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