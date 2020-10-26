《紐約時報》：“讓三星成為電子業界的巨人”. October. 26, 2020 07:54. by 李世炯記者、東京=常駐記者 朴亨俊、紐約=常駐記者 柳在東 turtle@donga.com、lovesong@donga.com、jarrett@donga.com. 25日上午，三星集團會長李健熙去世的消息傳開後，主要外媒立即以緊急快訊進行了報道。外媒重新回顧了李健熙將三星培養成跨國企業的領導能力，稱其為“令三星成為電子業界的‘巨人（titan）’”（《紐約時報》），“令三星轉變成為國際品牌”（《華爾街日報》）等。 《紐約時報》報道稱，“李健熙會長繼創始人、父親李秉喆會長之後開始領導三星的時候（1987年），三星被認為只是壹個在歐美銷售廉價電視和劣質微波爐的公司”，“在李健熙的不懈努力下，1990年代初期三星在存儲器半導體領域超越日本和美國的競爭對手，成為了領跑者（pacesetter）”。 《華爾街日報》評價稱：“李健熙會長將曾是二流電子企業的三星轉變為世界最大的智能手機和電視制造企業”，“三星從智能手機和半導體到生命保險和娛樂設施，成為了全球品牌。”《金融時報》介紹了三星動作迅速的組織文化，並援引日本索尼高管的評價說：“在指揮官（李健熙會長）的指示下，三星成為壹個充滿了準備奔赴前方、犧牲自己的人的組織。” 外媒詳細報道了李健熙1993年6月在德國法蘭克福召集公司高管們說“除了妻子和子女，要改變壹切”、發表“新經營宣言”、以及1995年3月在三星電子龜尾工廠焚燒次品率較高的15萬多部手機（當時市價約500億韓元）並強調“品質經營”等軼事。 日本媒體在報道李健熙去世的消息時，強調了與日本的緣分。《讀賣新聞》報道稱，“李健熙會長在少年時期曾在日本生活過，1965年畢業於日本私立名門早稻田大學”，“據悉，李會長尊敬松下幸之助（1894∼1989），精通日本企業的品質改善和經營手法”。《朝日新聞》報道說：“（李健熙會長就任）當時，三星電子雖然沒有具有世界市場占有率的商品，但通過果斷的投資，在半導體、手機等領域培養成為世界第壹的企業。”日本廣播協會（NHK）將李健熙描述為“韓國代表性領袖風範的經營者”。 中國官方媒體新華社重點報道了李健熙2014年起住院後去世的消息。在中國最大的門戶網站百度上，李健熙去世的消息實時登上了主要新聞的上端。

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