孫興慜在歐洲聯賽小組賽首輪比賽中進球，連續3場比賽破門得分. October. 24, 2020 07:47. by 金正勛記者 hun@donga.com. 下半場第39分鐘，托特納姆熱刺隊以2比0領先。馬特•多赫蒂起球，卡洛斯•維尼修斯用頭將皮球頂向了對方禁區左側。這時，“超級Sony”孫興慜(28歲)閃電般插入禁區，用左腳射門，徹底鎖定勝局。 23日，在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的2020∼2021歐洲足球聯盟(UEFA)歐洲聯賽(前身歐聯杯)小組賽J組首輪比賽中，孫興慜攻入一球。本場比賽孫興慜擔任替補，在球隊2比0領先的下半場第17分鐘替補上場，攻入制勝一球，幫助球隊以3比0取得了完勝。至此，孫興慜最近3場比賽連續取得進球。 上賽季英格蘭足球超級聯賽(EPL)排名第6位，經過資格賽考驗進入歐洲聯賽決賽圈的托特納姆熱刺隊以3比0輕松擊敗林茨隊(奧地利)，在J組處於領先地位。 當天，托特納姆熱刺隊讓前鋒孫興慜和哈裏•凱恩坐在替補席上，由維尼修斯、盧卡斯•莫拉、加雷斯•貝爾、埃裏克•拉梅拉組成攻擊陣容。開場僅18分鐘，莫拉和維尼修斯就聯手為球隊取得領先，上半場第27分鐘，對方球隊制造烏龍球，托特納姆熱刺隊相對輕松地掌控了比賽。 孫興慜在因腿筋受傷曾短暫離開賽場一段時間，復出後在5日與曼聯隊的英超第4輪、在國家隊A級比賽日後的19日與西漢姆聯隊的英超第5輪比賽上取得進球，算上本場比賽，他在正式比賽中連續3場比賽保持得分。本賽季出戰8場比賽的孫興慜憑借當天比賽的進球總進球數已達到9個。平均每場比賽打進1.13球。在英超中攻入7球並列射手榜榜首的孫興慜，在歐洲聯賽第三輪資格賽和資格賽決賽中各進一球，在尚未打完10場比賽的情況下，本賽季有望取得兩位數的進球。 外媒也對孫興慜的出色表現贊不絕口。英國媒體BBC報道說：“今天孫興慜的進球使得托特納姆熱刺隊完美地開始了小組賽征程。孫興慜冷靜地將球踢進了球門下角。”本月初從葡萄牙本菲卡隊租借加盟後，身穿托特納姆熱刺隊隊服進行首場比賽的維尼修斯，從首秀開始就貢獻2次助攻，給人留下了深刻的印象。

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