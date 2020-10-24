大檢察廳基調部長李正洙接任首爾南部地方檢察廳廳長. October. 24, 2020 07:47. by 裵碩俊 eulius@donga.com. 大檢察廳企劃調整部部長李正洙（音）（51歲，司法研修院第26期）23日被任命為負責調查青檸資產運營（音）基金欺詐疑惑的首爾南部地方檢察廳檢察長。這是前首爾南部地方檢察廳檢察長樸淳哲（音）（56歲，24期）在前壹天批評法務部長秋美愛行使調查指揮權為“政治蓋過檢察”並表明辭意後剛過壹天的事情。 法務部當天表示：“為了不讓引起國民疑惑的青檸相關事件的獨立調查指揮體系出現空白，接受了樸淳哲的意願免職，並任命李正洙接任首爾南部地方檢察廳檢察長，立即投入工作。”法務部還囑咐說：“希望以新任檢察長為中心，毫不動搖地獨立於法務部、大檢察廳及政治圈中，只關註國民，迅速、徹底地查明真相。” 李正洙在人事任命之後發表立場稱：“在非常重要的時期擔任職務，我感到了沈重的責任感”，“為了毫不動搖地抓住中心，查明真相，我會公正徹底地進行調查。”李正洙在今年1月秋美愛就任後的第壹次檢察高層幹部人事調動時晉升為檢察長。文在寅政府執政初期的2017∼2018年，他被派遣到國家情報院，擔任國情院清除積弊的特別工作組部長檢察官。指揮青檸事件調查的首爾南部地方檢察廳刑事6部部長金洛賢當時也在該特別工作組裏工作。

한국어