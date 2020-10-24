特朗普：“金正恩在奧巴馬政府時期拒絕會談”；拜登：“朝鮮同意削減核武器才能會面”. October. 24, 2020 07:48. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、紐約=常駐記者 柳在東 lightee@donga.com,jarrett@donga.com. 美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登當地時間22日進行最後壹次電視辯論，就對朝鮮政策發生了激烈沖突。與第壹次討論不同，兩名候選人沒有插話或說粗口，在冷靜的氛圍中就外交安保、健康保險、移民等6個主題展開了激烈的政策對決。 ○ 特朗普：“與金正恩關系良好”vs 拜登：“金正恩是暴力分子” 在東南部田納西州納什維爾，由NBC主播克裏斯汀·韋爾克主持進行的當天的辯論中，兩位候選人在對朝政策上出現了明顯的分歧。 當被問到“朝鮮公開有史以來最大規模的洲際導彈並持續開發核武器，這是否意味著背叛”時，特朗普回答說，“雖然曾有可能發生核戰爭，但並沒有發生戰爭”，並回答稱壹直與朝鮮國務委員會委員長金正恩保持著良好的關系。接著，他聲稱自己通過改善與金正恩的關系，緩和了當時的緊張氣氛。他說：“朝鮮當時壹塌糊塗，（我就任後的三個月）是非常危險的時期。”他在自誇阻止了與朝鮮的戰爭的過程中，還錯誤地提到了首爾人口是3200萬名。 相反，拜登則三次稱金正恩為“暴力分子”，指責特朗普“把朝鮮正當化，與暴力分子對話”。關於與金正恩舉行首腦會談的條件，他表示：“只有他同意減少其國家所擁有的核力量的條件下，我們才會見面。韓半島必須成為無核地帶。”據分析，拜登的立場是，在維持強硬的對朝原則論的同時，如果本人當選，將根據朝鮮采取的無核化措施程度，開放舉行美朝首腦會談的可能性。 特朗普主張，奧巴馬前政府曾推進與金正恩舉行首腦會談，但遭到了拒絕。他聲稱，“他（金委員長）不喜歡奧巴馬。不想進行首腦會談”，突出只有自己才是能與金正恩進行會談的領導人。對此，拜登駁斥稱：“在希特勒入侵歐洲之前，我們也同他有著很好的關系。” 針對最近被曝光的持有中國秘密賬戶爭議，特朗普解釋說：“作為商人擁有多個賬戶，中國的賬戶在競選總統之前就已經關閉。”拜登就特朗普提出的自己和兒子亨特從俄羅斯和中國收受金錢的疑惑反駁稱，“沒有從任何國家得到壹分錢”，並警告稱，“任何試圖介入大選的國家都必將付出代價”。 ○ 由於特朗普的“模範生”模式，辯論成為平靜的政策辯論 兩名候選人從辯論初期開始就互相攻擊。就新冠疫情的應對，特朗普說，“我們已經渡過了難關，我們學會了和新冠壹起生活的方法”，拜登立刻提到造成22萬人死亡的事實，並反駁道，“我們正在學習和新冠壹起死亡的方法”。拜登直接攻擊稱，“不能讓有責任的人留在總統位置上”，並攻擊特朗普政府強制將南部邊境的非法移民子女分開拘押的做法是“犯罪行為”。特朗普聽到後對拜登回擊道：“47年的政治生涯中，（妳總是）光說不做。” 與被評價為“亂七八糟”的上月底第壹次辯論相比，此次辯論更加冷靜流暢。特朗普壹邊記錄拜登的發言壹邊傾聽，他並沒有露骨地插話，而是問韋爾克主持人，“如果可以的話，我可以多回答幾句嗎？”《華盛頓郵報》報道稱，“（每個主題2分鐘的）每個候選人的開場白時間裏，都采取了讓對方候選人不能插嘴的靜音措施，此次辯論中得以確認了兩名候選人在很多事情上的明顯分歧”。 美國有線電視新聞網（CNN）在辯論結束後進行的輿論調查結果顯示，53%的人認為拜登在辯論中獲勝，39%的人認為特朗普在辯論中獲勝。在民意調查公司YouGov的調查中，拜登的好評率（54%）也領先於特朗普（35%）。

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