痛徹心扉的後悔. October. 24, 2020 07:48. by 金鍾錫 kjs0123@donga.com. 每個人都會迎來人生的重要時刻。有可能是僅剩40天的高考，或者是在封凍的招聘市場好不容易才有的入社面試。模擬考試中，很好地解決問題，或者在模擬采訪中流利地發言，但一旦面對真正的實戰，卻把事情搞雜了。 最近在電視節目中名聲大噪的高爾夫明星朴世莉雖然是綜藝新人，但在鏡頭前不會輕易動搖。在直播中遊刃有余的樣子讓人想起了她全盛期現役選手時期堂堂正正的步伐。 在美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽上取得韓國選手最多勝利25場的朴世莉在延長賽中取得了6勝不敗的成績。高爾夫比賽的延長賽大部分采用“突然死亡法(suddendeath)”。正如“死亡”一詞所示，一個洞的結果與命運息息相關。緊張感達到了最高潮。在進行過5次以上延長賽的選手中，勝率達到100%的選手只有她。在代表性的精神體育運動高爾夫中，足以被賦予“強心臟”這一代名詞。 最近在LPGA巡回賽上首次獲得大滿貫賽冠軍的金世煐的後勁不亞於榜樣朴世莉。在韓國女子職業高爾夫巡回賽上取得的5個冠軍中有4個是後來居上的逆轉冠軍，進入LPGA巡回賽後，她在延長賽上取得了4勝不敗的成績。4次延長賽都是在第一回合中獲勝，而且還是以3次小鳥球和1次老鷹球確定了勝利。這就是我們聽到的“最後一輪經常穿的紅褲子會施魔法”的稱贊的原因。 曾在公共墓地培養膽量的朴世莉在被問到強大後勁的秘訣時，她回答道：“對冠軍的渴望越大，放下心來比賽才是最重要的。”同時，她還介紹了自己獨有的訓練方法。“盲目地多打球不是本事。實際上，在比賽中遇到的情況和應對失誤的要領都反復練習過無數次。”金世煐在睡覺前會經常進行意象訓練，如如何應對延長戰、以及一桿之差(領先或落後)等狀況。 金世煐是公認的跆拳道3段選手。朴世莉到中學為止一直擔任田徑選手。通過接觸多種運動，培養應用能力，強化體力，在延長賽中也不甘示弱，發揮出高度的集中力。雖然金世煐被稱為“勝負師”，但她在LPGA大滿貫賽事中28次挑戰期間與冠軍失之交臂。在冠軍門檻上自取滅亡的情況也很多。對此她表示，“這是因為欲望過於強烈，容易情緒化。保持一顆平常心，學會了迂回進擊，終於實現了夢想。” 李承燁擊出了歷屆韓國職業棒球季後賽最多本壘打14個，在奧運會、亞運會等主要比賽上，李承燁也顯示出了“巨炮”的面貌。這樣的他在韓國大賽每個擊球位上的三振率為24.4%，大幅領先常規賽(16.3%)。這也從側面證明了猜擊(Guess Hitting•解讀對方投手的投球組合後預測下一個球的質量和球道的擊球)大師李承燁在“一棒”決定勝敗的短期作戰中，更加無所畏懼地揮動著自己手中的球棒。“越是重大的比賽，對方的牽制就越嚴重，復雜的球會朝你而來。這時周圍的期待感會增大。越是這樣，越不能頭腦復雜。比起很多想法，更應該相信自己的實力和經驗。” 金妍兒成為“花滑女王”並不是因為她在冬奧會上發揮了120%的水平，而是她即使面對百般壓力也毫不動搖，將平時的實力投入到冰場上的結果。高爾夫傳奇人物鮑比•瓊斯曾說，“在高爾夫中最重要的距離是雙耳之間的5.5英寸。”也就是說，頭腦要控制身體。孟子強調不動心。這需要內在的修養。向著目標前進時，汗水和眼淚是最基本的。在此基礎上，還要在面臨決定性考驗時調整好心態。這樣才能點好龍的眼睛，完成一幅完美的畫。

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