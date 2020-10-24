朝中兩國都強調“抗美”並相互貼近，韓美之間的矛盾卻日益加深. October. 24, 2020 07:48. . 中國國家主席習近平昨天在稱呼中國軍隊參加6·25戰爭的“抗美援朝70周年紀念活動”中表示：“中國國家安全受到嚴重威脅後，答應了朝鮮的要求。“這是以正義之師行正義之舉。”他再次強調，參加朝鮮的南侵戰爭是“正義的勝利”。他似乎針對美國表示：“任何壹個國家、任何壹支軍隊，不論多麽強大，如果恃強淩弱、倒行逆施、侵略擴張，必然會碰得頭破血流。” 雖然中國強調抗美援朝確實具有70周年這壹濃厚禮儀性的“愛國主義歷史觀正當化”性質，但在日益激化的美中矛盾中，朝中關系更加密切這壹點不容忽視。習主席作為中國最高領導人時隔20年再次親自出席紀念活動並發表講話，呼籲與美國全方位“打擊中國”進行對抗的決死抗爭精神。 朝鮮也在積極配合。國務委員會委員長金正恩前往平安南道檜倉郡的中國誌願軍陵園，向毛澤東的兒子毛岸英墓獻花，還向中國沈陽和丹東的紀念陵園和紀念塔送了花籃。朝鮮經歷了對朝制裁、新冠疫情、水災等三重苦難，迫切需要中國的援助，因此認為加強朝中關系是延長生命線的機會。 與朝中兩國不同，韓美之間只流淌著冷氣流。在上周舉行的韓美年度安保磋商會議上，雙方就各種同盟懸案暴露出分歧和矛盾。此後，美國方面甚至表現出了露骨的不快感。國防部長馬克·埃斯珀列舉了10多個對抗中國威脅的亞洲國家，排除了韓國。美國國務卿蓬佩奧的亞洲四國巡訪計劃中沒有包括韓國。令人懷疑是不是要無視關系別扭的韓國。 不管10天後的美國總統選舉中誰當選，美中矛盾都會繼續下去。在昨天的電視辯論中，唐納德·特朗普和喬·拜登兩名候選人互相提出了對方有關中國的疑惑，就誰更堅決地針對中國展開了競爭。不管下屆美國總統稱金正恩為“朋友”還是“流氓”，朝鮮都會更貼近中國。韓國怎麽樣？越是美國的政治變動期，越應該重視同盟外交。不會以為，總統換人了，官僚、議會、美國人也會換掉。

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