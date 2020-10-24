中國外交部長王毅下月訪問日本時有可能訪問韓國. October. 24, 2020 07:48. by 韓基渽 record@donga.com. 據悉，正在推進下月訪問日本的中國外交部長王毅(照片)也將訪問韓國，討論中國國家主席習近平的訪韓事宜。 日本《共同社》22日稱“王毅部長正在調整訪問日本的日程”，並認為最有利的時期是下個月。王毅部長在本月中旬訪問日本的途中，為訪問韓國與韓國政府進行了協調，但隨著訪日日程被推遲，訪韓也被推遲。因此，有觀測認為，此次他也將接連訪問韓國和日本。外交部當局者表示：“(王毅部長的訪韓)尚未確定，訪日和訪韓並不一定有聯系。正在就韓中高層交流進行溝通。” 外交消息靈通人士表示：“政府仍然認為習近平主席今年成功訪韓的可能性較大。”因此，如果王毅部長確定訪韓，預計習近平主席訪韓相關事宜也將進行討論。今年8月，青瓦臺國家安保室長徐薰與訪問釜山的中國共產黨中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會面後表示，“中國確認‘韓國是習主席優先訪問的國家’。” 據悉，外交部長官康京和將於下月中旬訪問美國，與美國國務卿麥克•蓬佩奧舉行會談。康部長在21日和22日兩次與蓬佩奧國務卿通話後，曾表示，“將應蓬佩奧國務卿的邀請訪問美國。”考慮到蓬佩奧國務卿將於本月25日至30日訪問印度、印度尼西亞等國的日程，他很有可能在下月3日美國總統大選後訪美。 蓬佩奧國務卿本月初訪問日本時，也曾試圖訪問韓國，但因美國總統特朗普確診感染新冠肺炎而緊急取消了訪韓日程。原定於本月舉行的韓美、韓中外長會談很有可能在下月同時舉行，因此，根據美國大選結果，美中向韓國發出的信息也備受關註。

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