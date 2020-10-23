SKT決定示範運營利用5G-VR早期發現老年癡呆癥的照料服務. October. 23, 2020 07:46. by 李建赫 gun@donga.com. SK電訊公司決定，利用第5代(5G)移動通信和虛擬現實(VR)，示範運營早期發現是否患有老年癡呆癥的照料服務。 22日，SK電訊與釜山大學醫院、創業公司Looxid Labs簽訂協議，表示將從下月開始提供結合5G、VR、人工智能(AI)早期發現認知障礙的項目。來到釜山癡呆癥安心中心的老人戴上VR耳機玩拼圖和記憶力遊戲等，機器的傳感器通過分析生體信號來檢查認知能力。 SK電訊通過雲服務幫助管理大容量數據。 Looxid Labs公司提供分析VR機器使用者的視線和腦電波等生體信號的技術，釜山大學醫院則對檢查結果進行遠程監控，對癡呆預防項目進行升級。

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