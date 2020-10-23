韓國擊球手WS首支安打-得分... 崔誌萬成為坦帕灣隊獲勝的功臣. October. 23, 2020 07:46. by 黃奎引 kini@donga.com. 坦帕灣魔鬼魚隊所在的內野手崔誌萬(29歲)作為韓國擊球手首次在“秋季精英賽(Fall Classic)”世界大賽(MLB總決賽)舞臺上擊出安打並得分，幫助球隊取得了寶貴的世界大賽首場勝利。 坦帕灣魔鬼魚隊22日在美國得克薩斯州阿靈頓環球生命公園球場舉行的2020美國職棒大聯盟世界大賽(7戰4勝制)第2場比賽中，以6比4擊敗了洛杉磯道奇隊，洗刷了第1場比賽失利帶來的挫敗感。作為坦帕灣隊的4號擊球手兼1壘手首發出場的崔誌萬取得3個有效擊球、1支安打，並兩次成功得分。 第1局上半局，崔誌萬在職業生涯首次世界大賽擊球位上被三振出局，之後在球隊以1比0領先的第4局上半局，第二次擊球位時，成功進壘。在1人出局1人在壘的情況下，打了一個滾向2壘手前面的慢地滾球，道奇隊的2壘手恩裏克•埃爾南德斯抓住這個球，將球傳給遊擊手科裏•席格，並抓住了1壘跑壘員蘭迪•阿羅薩雷納。這期間崔誌萬踏上了1壘。記錄上顯示的是2壘手前地滾球。 在下一位擊球手曼努埃爾•馬爾戈特擊出安打時，崔誌萬跑到2壘，在後續喬伊•溫德爾的右中間2壘打時，他一下子跑到了本壘。這是韓國人擊球手在世界大賽上首次得分的瞬間。 在世界大賽舞臺上擊出的第一支安打也成功轉化成得分。在以球隊5比2領先的第6局上半局，崔誌萬作為首發擊球手出場，在2壞球2好球的情況下，面對道奇隊第5投手喬•凱利投出的時速157公裏的球，擊出了幹凈利落的右前安打。崔誌萬在下一個擊球手馬爾戈特左前安打時成功跑上3壘，在溫德爾的左外野手犧牲騰空球時進入本壘，當天第二次得分。 崔誌萬在球隊以6比3領先的第7局上半局，在2人出局1、2壘有人的情況下，被右撇子擊球手麥克•布羅索趕下擊球位，從而結束了當天的比賽。當時道奇隊的投球區土墩站著左手投手艾利克斯•伍德。 坦帕灣隊在第4局2人出局前，把2被安打、2失分、9個三振出局的首發投手布雷克•斯內爾提前換下場，使出關鍵招，取得了寶貴的勝利。替補斯內爾上場的尼克•安德森在1又3分之1局內失1分成為勝利投手，叠戈•卡斯蒂略取得了保局成功。在擊球位上，2號擊球手布蘭登•勞表現得非常出色。繼第1局擊出1分本壘打後，他在第5局又擊出2分本壘打，取得了5個有效擊球、2支安打、3打點的成績。 目前兩隊戰成1比1平，將於24日上午9時8分在同一地點進行第3場比賽。道奇隊的首發投手將由右手強速球投手沃克•比勒擔任，崔誌萬首發出場的可能性很高。從當天開始為期3天的本輪系列賽第3至第5場比賽是坦帕灣隊的主場比賽。

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