蓬佩奧在回答“沒有棄核的終戰宣言”相關問題時稱“美國看待朝鮮無核化的方式不變”……事實上拒絕. October. 23, 2020 07:47. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、崔智善記者 lightee@donga.com,aurinko@donga.com. 美國國務卿蓬佩奧（照片）當地時間21日再次強調美國政府的立場，即文在寅總統推進的韓半島終戰宣言包含在朝鮮無核化進程中。 蓬佩奧當天在國務院大樓舉行的媒體吹風會上，被問及“終戰宣言在沒有朝鮮棄核時是否可行”時，他回答說：“從朝鮮的無核化、朝鮮居民的更光明未來的觀點出發，美國看待包括可以改變朝鮮和韓國之間狀態的文件在內的熱點問題，其方式完全沒有變化。”其要義是，把韓半島的停戰狀態轉換為結束戰爭的終戰宣言，不能與朝鮮無核化分開討論。 蓬佩奧同時再次敦促朝鮮重返對話。他說：“我們壹直堅信，為了世界的和平和穩定以及朝鮮居民，我們能夠取得重要而美好的結果”，“希望回到談判桌上來，認真展開最終能夠延續韓國總統所說內容的討論。” 國務院當天宣布，蓬佩奧將於25日至30日訪問印度、斯裏蘭卡、馬爾代夫和印度尼西亞。他計劃與國防部長馬克·埃斯珀壹起在印度新德裏舉行每年壹度的“2+2會談（防長+外長會談）”。從路線上看，預計美國推動的反華聯盟和“四方機制”（美國、日本、澳大利亞、印度的四方合作機制）的討論將全面展開。 蓬佩奧曾計劃本月初同時訪問日本和韓國，但由於美國總統特朗普確診感染新冠病毒，取消了韓國之行，只訪問了日本。據悉，美國國務院當時表示，訪問韓國的計劃被迫延期，並向韓國外交部轉達了10月份巡訪亞洲地區時重新推進這壹計劃的意向。但是這次也被排除在外，有人認為有可能是美國對韓國的關心和集中度下降。 據韓國外交部透露，在這種情況下，外交部長康京和和蓬佩奧國務卿21日和22日兩次通電話，就韓美兩國之間懸而未決的問題、全球懸案等進行了合作。外交部表示，應蓬佩奧的邀請，康京和將於近期訪問美國，舉行韓美外長會談。韓東大學教授樸元坤（音）評價說：“在總統選舉局面下沒有外交上的突破口，所以康京和外長決定親自訪美。”

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