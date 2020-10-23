方濟各教皇：“同性情侶也是主的子女，理應受到法律保護”. October. 23, 2020 07:47. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 羅馬教皇方濟各(照片)公開支持了對同性情侶的法律保護。對此，宗教界保守勢力立即進行了反駁，引發了爭議。 據英國廣播公司(BBC)等媒體報道，方濟各教皇在21日在意大利羅馬國際電影節上作為開幕作品上映的紀錄片《方濟各》中表示：“同性戀者也是主的子女，擁有成為家族一員的權利。不能因為同性戀者這一身份而被拋棄或變得不幸。”他接著說，“應該制定同性之間的‘市民結合法(Civil union law)’。這是他們能夠受到法律保護的途徑。” 同性之間的市民結合法雖然不承認同性情侶的結婚，但承認其與異性之間的結婚擁有同等法律地位。在一些歐洲國家和美國的部分州實行。美聯社(AP)評價說，“方濟各教皇成為公開支持同性結合法的歷代首位教皇。” 雖然天主教教理書中規定“在任何情況下都不能承認同性的性行為”，但方濟各教皇一直堅持對同性戀的包容立場。方濟各教皇在2013年即位之後表示，“如果同性戀者懷著善良的意誌去尋找主，我能審判誰呢？”他在擔任阿根廷布宜諾斯艾利斯大主教時期，雖然也反對同性結婚，但擁護同性情侶的法律保護。 對此，天主教內部出現了不同的聲音。據《華爾街日報》(WSJ)報道，美國紐約聖家族教堂的主任司祭傑拉爾德•默裏神父就教皇的此次發言表示：“這是越權行為，會加劇教會內部的分裂。”相反，美國的耶穌會司祭詹姆斯•馬丁神父評價說，“這是教會支持LGBT(女同性戀者(Lesbians)、男同性戀者(Gays)、雙性戀者(Bisexuals)與跨性別者(Transgender)的英文首字母縮略字)的重大進展。” 韓國天主教會的相關人士表示：“‘市民結合’與天主教教義承認的婚姻、家庭截然不同。但同意教皇的發言中強調的對同性戀歧視的問題意識和保護人權的社會機制很有必要這一點。”

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