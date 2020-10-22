應重新檢查脫核電是不是沙上城堡，並嚴懲造假掩蓋者. October. 22, 2020 07:46. . 有人指出，監查院對月城核電站1號機組提前關閉的決定性鑰匙——經濟性評估造假的監查結果不能簡單地壹監而過。產業通商資源部和韓國水力原子力等國家機關歪曲、捏造經濟性評估過程的事實被曝光後，要求對因月城1號機提前關閉而引發的脫核電站政策進行全面重新檢查的呼聲越來越高。 政府和執政黨主張，監查院監查除了經濟性以外，還綜合考慮了安全性、地區接受性等，因此提前關閉的決定沒有問題，但這是在強詞奪理。韓國水力原子力在2018年向理事會報告月城1號機組安全性評估為“全部滿意、合格”。地區居民也沒有對核電站的延長運營提出異議。據監查院透露，當初產業資源部工作組和韓國水力和原子力也希望延長運營。但是，當時產業資源部部長白雲奎聽到文在寅總統2018年4月詢問何時決定永久停止運轉核電站的消息後，立即決定提前關閉核電站。監查院只是保留了提前關閉決定的妥當性判斷，並沒有因為該決定妥當就給予免罪符。 核電政策不是局限於特定政權的問題，而是構成國家能源政策基礎的百年大計。文在寅政府表示，老舊核電站不會延長壽命，到2038年將只保留14座核電站。既然通過監查院的監查發現核電站的經濟性評估存在造假，就應該調整速度，全面檢查核電站政策，而不是單方面強行壹條道走到黑。 對於捏造成為國家重大政策根據的評估工作的行為，要對所有參與者追究嚴格的司法責任。為了找到提前關閉月城1號機組的必要依據，偽造證據或像小偷壹樣刪除、廢棄監察資料的公務員們的行為，是嚴重的犯罪行為。但監查院只是要求處罰刪除資料的兩名公務員，並沒有對捏造經濟性評估和主導提前關閉決定的政府相關人士采取向檢察機關告發等其他措施。因此有人指出，這是“棉花大棒”式的監查。 對產業資源部有組織的毀滅證據行為也不能置之不理。檢察機關不僅要對經濟性評估造假行為者進行調查，還要對監查院試圖進行自我取證但失敗的120個文件文件進行復原，徹底公開產業資源部公務員試圖隱瞞和隱藏的資料的真相。如果在此過程中有外部壓力起到過作用，那麽也要查明其幕後勢力。應該讓毀滅證據資料的國家機關的醜惡行為，不再有立足之地。

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