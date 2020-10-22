成為戰場的身體. October. 22, 2020 07:49. . 廢除墮胎罪是世界政治界的老話題。關於胎兒的生命權和女性的自我決定權問題，政治界、婦女界、醫療界、宗教界都會有不同的看法和立場。自1973年美國聯邦大法院首次判決允許女性懷孕6個月之前墮胎後，在美國乃至許多國家，為了女性終止妊娠權利的鬥爭持續了數十年。 1989年4月9日，華盛頓發生了女性為撤回墮胎法的大規模示威。美國的概念美術家兼女權主義者美術家芭芭拉·克魯格為此次示威制作了海報，並發放到了現場。這是壹張在黑白女性肖像照片上用粗字體寫著“妳的身體是戰場”的強烈形象的海報。這壹作品包含了作者對並非女性當事人，而是支配社會的主流男性掌握墮胎權利這壹事實的絕望和憤怒。原本的海報中增加了“支持合法墮胎”“調整生育和女性權利”等字句，明確表明了作品的意圖，但在制作成大型絲網印刷品時只留下了核心句子。因此，該作品超越了墮胎問題，將意義擴大到了批判現有藝術和男性統治的社會結構的作品上。照片中女性的臉被分割成兩半。打扮得漂漂亮亮的左臉代表了社會要求的典型女性形象。相反，像負面膠片壹樣反轉的右臉是抵抗不平等的制度的女性的象征。作家對把美麗、順從的女性作為正面形象，把持政治意識鬥爭的女性作為負面形象來看待的父系社會習慣和不斷生產並永久存續這種模式化女性的媒體和廣告進行了批評。 國內外關於墮胎法的爭論再次升溫。與男性相比，女性由外貌定評的情況仍然更多。這就是為什麽不能停止為了變漂亮的鬥爭的原因。30多年前克魯格的吶喊在今天看來依然有效。妳的身體依然是戰場。

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