不畏新冠肺炎疫情 釜山再次成為“電影的海洋”. October. 22, 2020 07:49. by 鄭盛澤 neone@donga.com. “全球性大流行病(pandemic)也無法阻擋我們通過電影交流的熱情。”(賈樟柯導演) “我相信無論以何種形式都會連接起來。”(是枝裕和導演) 受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的影響，釜山國際電影節於21日開幕，世界電影巨匠們紛紛發來了應援信息。 當天釜山國際電影節方面公開的視頻中，2018年憑借《小偷家族》獲得戛納國際電影節金棕櫚獎的日本導演是枝裕和表示：“不可能就這樣以斷絕的狀態結束”，表達了人類戰勝新冠肺炎疫情的決心。不僅是《世界》(2004年)和《三峽好人》(Still Life)的賈樟柯導演，韓國國內巨匠們也紛紛為本屆釜山電影節加油助威。 李滄東導演叮囑表示：“電影人應該團結起來，一起鼓起勇氣”，朴贊郁導演說，“電影的歷史是無論何時都能克服巨大挑戰和考驗的歷史。”奉俊昊導演表示，“今年也一如既往地與觀眾見面，釜山國際電影節讓我更加感到珍貴和自豪。” 本屆釜山國際電影節將一直持續到月底的30日，開幕影片為由洪金寶、徐克等7位中國香港導演聯合執導的《七人樂隊》，該影片講述了香港從20世紀50年代至今的變化，今年戛納電影節官方選定作品《戛納2020》、獲得今年聖丹斯電影節評委會大獎和觀眾獎的《Minari》等也將上映。 為防控新冠疫情傳播，電影節組委會方面決定不舉行開幕式和閉幕式，屆時將在5個上映館展映68個國家和地區的192部國內外邀請電影。往年約300部的參展作品規模和去年37個放映廳數量也有所減少。所有作品只放映一次，並規定放映廳的上座率不得超過25%。

한국어