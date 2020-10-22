“弦上的推拉”，90分鐘的專輯收錄了皮亞佐拉的5首曲子. October. 22, 2020 07:49. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 去年結束貝多芬小提琴奏鳴曲全曲演奏的小提琴演奏家金周元(Naria Kim)發行了專輯。用超過90分鐘演奏時間的兩張CD在索尼古典音樂(Sony Classical)發行的專輯名為《皮亞佐拉的回憶》(照片)。該專輯中收錄了被譽為爵士樂代名詞的阿斯托爾•皮亞佐拉的5首曲子。每一處音軌都洋溢著“像解開一件上衣紐扣一樣”的皮亞佐拉特有的切分音和自由、多彩的節拍的魅力。 “因為皮亞佐拉是受大眾喜愛的作曲家，所以想盡可能多地比照各個方面。雖然《布宜諾斯艾利斯的四季》最近出了很多唱片，而且經常演奏，但《六首探戈練習曲》等演奏非常少見，是一首充滿多樣魅力的曲子。” 《華麗大探戈》和《探戈的歷史》等題目中出現探戈的曲子就有三首。從中可以看出皮亞佐拉對探戈的自豪感。金周元特別指出，在《六首探戈練習曲》中，將六個作品各自的特點和主題與自己的個性相融合，為此苦惱了很久。 在此次專輯中，《遺忘Oblivion》將由鋼琴伴奏和大提琴共同完成。《布宜諾斯艾利斯的四季》以鋼琴三重奏演奏，而《探戈的歷史》則使用了由德米特裏•瓦萊拉斯編曲的吉他伴奏樂譜。鋼琴家朴魯漢、大提琴演奏家金俊煥、吉他手金振澤也參加了演出。金周元笑著說：“我們默契十足，感覺練習和玩樂時間沒有明顯區別，度過了愉快的時光。” 金周元12歲時在首爾市交響樂團的合演者選拔賽上奪冠並一舉成名，之後她在韓國藝術綜合學校和美國耶魯大學最高演奏者課程、紐約州立大學斯托尼布魯克完成了博士課程。

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