無接觸首爾馬拉松賽即將上演. October. 22, 2020 07:49. by 金正勛記者 hun@donga.com. 一直引領韓國馬拉松的東亞馬拉松將推出適應新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情時代的新的線下馬拉松大會。 “世界上獨一無二的跑步”2020首爾馬拉松無接觸賽跑線下比賽將從24日開始在蠶室綜合運動場舉行，為期兩天。隨著世界6大白金標賽事“2020首爾國際馬拉松暨第91屆東亞馬拉松大賽”因新冠肺炎疫情被取消，出現了前所未有的比賽方式。主要馬拉松比賽大部分以虛擬競賽的形式舉行，參加者們聚集在一起遵守防疫守則的線下比賽還是第一次。首爾馬拉松主辦方在此次線下比賽之前實施了6次虛擬比賽任務，對完成1次以上相關任務的參賽者優先授予了線下比賽申請資格。 線下賽跑參賽者們將在奧運會主賽場和輔助賽場繞行10圈，共跑10公裏。為防控新冠疫情傳播，參賽者需要保持10米間距依次出發，只跑指定路線。參賽者必須戴上口罩，在超過前一位選手時，應利用其他路線避免接觸。主辦方計劃，根據生活防疫標準規定，徹底防疫活動場所，嚴格管理參加者出發時間等，嚴守保持社交距離防疫方針，以非面對面方式進行活動。 首爾馬拉松主辦方表示：“首爾馬拉松無接觸賽跑是新冠疫情時代推出新的‘體育防疫’模式的比賽。這對於線下體育賽事消失的國內生活體育來說是一個很好的例子。

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